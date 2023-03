Herby Röhrs organisiert seit 20 Jahren Touren der Hemslinger Blaskapelle

+ © Glaschke Herby Röhrs plant die Reisen der Musiker, die unter anderem bereits Südafrika, Kanada und Neuseeland erkundet und dort auch musiziert haben. © Glaschke

Die Blaskapelle Hemslingen war schon in der halben Welt unterwegs. Das hat sie Herby Röhrs zu verdanken, der die Touren seit 20 Jahren organisiert.

Hemslingen – Wer Mitglied in der Hemslinger Blaskapelle ist, der wird irgendwann nicht drumrumkommen, die Welt kennenzulernen. Denn als Herby Röhrs vor jetzt genau 20 Jahren eine Reise nach Brasilien geplant hat, die schließlich 48 Mitglieder der Blaskapelle nach Südamerika führte, konnte niemand ahnen, dass sich daraus eine langjährige Tradition von Fahrten rund um den Globus entwickeln würde.

In diesem Jahr ist die Truppe aber eher verhalten unterwegs: Es geht nach Schottland. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Küche und das kleine Büro im Hause Röhrs wirken wie ein Reisebüro. Der ehemalige Kassenwart der Blaskapelle ist wieder in Aktion. Seit 2003 plant er Reisen für die Mitglieder der Blaskapelle. Er hat Touren nach Neuseeland, Südafrika und Kanada organisiert. Zwischen 40 und 50 Mitreisende melden sich regelmäßig an. Das stärkt den Teamgeist der Hobbymusiker und erhöht auch die Attraktivität der Blaskapelle.

„Ich plane diese Reisen sehr gern. Als ich vor mehr als 20 Jahren damit angefangen habe, war es eher eine Schnapsidee. Wir wollten nach Brasilien. Inzwischen verbringe ich gern einen großen Teil meiner Freizeit mit der Reiseplanung für die Blaskapelle.“ Herby Röhrs macht es sich nicht leicht.

Stolz berichtet er, dass jedes Detail sorgfältig vorbereitet wird. Die Reisenden machen nicht nur Urlaub in der Ferne. Besonders wichtig ist, dass sie auch die Gelegenheit bekommen, im Ausland zu musizieren. Dafür sind private und persönliche Kontakte wichtig.

Röhrs kommt ins Schwärmen, als er von geselligen Abenden mit einheimischen Bands erzählt. „Es entstehen Verbindungen über die Musik, die der klassische Tourismus nicht ermöglicht.“ Deshalb wird vor jeder Reise ein Guide gesucht, der bestenfalls über umfassende Kenntnisse vor Ort verfügt.

Es geht nicht nur um Sehenswürdigkeiten, sondern auch um Festivals und Highlights. Nicht zufällig wurde der Termin für die Schottlandreise 2023 so gelegt, dass die Musiker aus dem Kreis Rotenburg das Edinburgh Tattoo im August hautnah miterleben können. Dort treffen sich traditionell die besten schottischen Musiker und geben ihr Können zum Besten.

Es braucht einige Monate, bis der ehrenamtliche Reiseleiter mit seinen Vorbereitungen zufrieden ist. Er stellt an die Reise ebenso große Ansprüche wie an seine eigenen Abenteuer, die er früher gern mit dem Motorrad unternommen hat. Wenn alle wichtigen Fragen nach Unterkunft, Touren und Auftritten geplant sind, legt er sich noch einmal richtig ins Zeug. Dann lädt er zu einer Vorbesprechung ein. „Dann werden die Details besprochen und alle Teilnehmer erhalten eine ausführliche Infobroschüre.“ Die hat der Reiseleiter mit viel Sorgfalt selbst zusammengestellt. Viele Seiten Informationen zur Tour selbst und zu Land und Leuten werden jedem in gebundener Form übergeben.

Ich bin vor der Abfahrt aber sehr streng und sammle die Ausweise oder Reisepässe ein. Irgendjemand vergisst immer sein Dokument.

Auch für die richtige Stimmung ist dann immer gesorgt. So ist für das Vorbereitungstreffen der Schottlandreise für Ende März geplant, den Film „Brave Heart“ zu zeigen. „Das soll Lust auf Schottland machen. Schließlich dauert es ja noch, bis es endlich losgeht.“

Kuriositäten bei der Abfahrt gehören fast zur Tagesordnung. „Ich bin vor der Abfahrt aber sehr streng und sammle die Ausweise oder Reisepässe ein. Irgendjemand vergisst immer sein Dokument. Das habe ich schon erlebt.“

Mit der Planung der diesjährigen Fahrt ist Röhrs inzwischen komplett durch. „Auch der gesellige Abschlussabend in Edinburgh mit einer schottischen Band wurde inzwischen bestätigt.“

Herby Röhrs lehnt sich aber nicht zufrieden zurück. Seine Reiseleidenschaft beschäftigt ihn immer irgendwie. „Aktuell erarbeite ich die Infobroschüre. Wenn wir zurück sind, werde ich das Material sichten, das wir während unseres Aufenthalts gesammelt haben.“

Er spricht von Fotos und Erinnerungen, die während der Reisetage anfallen. Daraus erstellt er ein Fotobuch, dass alle Mitreisenden zum Selbstkostenpreis bei ihm kaufen können. So bleibt der Urlaub lange im Gedächtnis und dient als Anreiz für die nächste Tour.

„Unsere Fahrten sind immer sehr beliebt und die Plätze meistens sofort vergeben“, erklärt er. Dabei weist er noch darauf hin, dass alle Mitfahrer ihre Kosten natürlich selbst tragen müssten. Die Blaskapelle können finanziell auch nicht helfen. Aber das ist neben den vielen Anmeldungen ein weiterer Hinweis darauf, dass Röhrs den Geschmack seiner Mitmusiker immer so ziemlich genau trifft.