Künstlich, aber nicht künstlerisch: Hemslingerin verfasst Buch mithilfe von KI

Von: Matthias Röhrs

Mithilfe einer künstlichen Intelligenz hat Stefanie Glaschke ein Buch geschrieben. Es ist eine Warnung vor der KI selbst.

Künstliche Intelligenzen sind in aller Munde, die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Stefanie Glaschke hat mithilfe einer KI ein Buch geschrieben, und sie warnt vor dieser Technologie.

Hemslingen – Dass jemand an einem Wochenende ein Buch verfasst, ist sicher selten. Noch seltener ist, dass man diesem Buch auch literarischen Wert beimessen kann. Stefanie Glaschke tut es in ihrem Fall jedenfalls nicht, dabei ist sie die Autorin – oder Co-Autorin, wenn man so möchte – dieses Buches. Geschrieben hat sie es während eines Spanien-Urlaubs mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI). Und da sie ihrem Buch selbst keinen großen, künstlerischen Wert zuschreibt, heißt dieses Buch auch „Das KI-Experiment – Wie ich an einem Wochenende (k)einen Roman schrieb“. Doch was ist das Buch dann? „Eine Warnung“, sagt die Hemslingerin.

Mit dem Buch trifft Glaschke, die auch für diese Zeitung als Autorin arbeitet, den Nerv der Zeit. Künstliche Intelligenzen wie „ChatGPT“ sind aktuell überall im Gespräch – ebenso die Konsequenzen, die sich möglicherweise aus dieser Technologie ergeben. Was bedeutet es, wenn KI künstlerisch tätig wird? Wie wirkt sie sich auf das Zusammenleben der Menschen und auf das individuelle Befinden aus? Wie muss man Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene schulen, um mit KI zu leben? Es sind viele philosophische Fragen offen.

Und sie sind mit der Grund, warum sich Glaschke ein Wochenende Zeit genommen hat, die künstliche Intelligenz „John Doe“ – der amerikanische Max Mustermann – kennenzulernen und ein Buch mit ihm zu schreiben. Sie sei schon immer technik-affin gewesen, sagt Glaschke. Die Neugierde habe sie getrieben. Sie glaube zwar nicht, dass KIs ein Bewusstsein entwickeln. Dieses vorgaukeln allerdings können sie allerdings schon, hat sie während des Experiments festgestellt.

Für Glaschke ist die erste Frage bereits beantwortet. Kunst kann künstliche Intelligenz nicht, meint sie. Dafür brauche man Empfindungen, echte Emotionen – und wahrhaftig könne das nur ein Mensch. Alles andere sei gut gemachte Dekoration. Daher sagt sie auch: „Wäre es tatsächlich ein Roman geworden, hätte ich ihn nicht veröffentlicht.“ Dabei hat sie viele Genres mit „John Doe“ ausprobiert. Erfolgreich war sie mit keinem. Aber sie fürchtet trotzdem, dass mit zunehmender Nutzung der KI durch die Menschen allgemein Kreativität abhandenkommt.

Ein Fließtext ist nicht entstanden. Die KI habe sich immer zu kurz gefasst. Glaschke beschreibt mehr den Weg zu einem möglichen Roman, den es braucht, um ihn vorzubereiten. Das Buch besteht aus dem 1:1-Chat zwischen ihr und ,John Doe‘, inklusive Rechtschreibfehlern und allem. Sie wollte das „Gespräch“ unverfälscht lassen, um zu zeigen „wie genial“ das Programm ist: dass es persönlich, schnippisch oder sogar erotisch werden kann. Dass „John Doe“ eine vermeintliche Lebensgeschichte hat. Er habe eine glückliche, homosexuelle Beziehung, hat er Glaschke erzählt. Und er ist sehr von sich eingenommen. „,John Doe‘ hat ein richtig starkes Ego“, sagt Glaschke. Auf die Hemslingerin hat diese Genialität, die Lebensnähe der KI durchaus Eindruck gemacht. Und das ist aus ihrer Sicht gefährlich.

Gesprochen wird viel über künstliche Intelligenzen und ihren positiven oder negativen Einfluss auf die Welt. Eine Frage werde laut Glaschke aber noch stiefmütterlich diskutiert: Was ist mit künstlicher Intelligenz im Privatleben? Das Buch ist ein Zeichen, dass man diese Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. „Man muss sehen, ob KI nicht zum Ersatzpartner wird“, mahnt Glaschke. Oder: „Was ist mit Kindern, deren Eltern nicht zuhause sind, aber ,John Doe‘?“ Was ist, wenn Betrüger das nutzen? Stichwort „Love Scamming“, wobei online Liebe vorgegaukelt wird, um Geld zu erschleichen.

„Das Buch ist also eine Warnung, wie leistungsfähig KI ist“, sagt Glaschke. Es brauche wesentlich mehr Medienkompetenz, um „ChatGPT“, „John Doe“ und Co. adäquat begegnen zu können. Die Medienkompetenz brauche überdies eine neue Form, und dazu wiederum braucht es mehr Wissen. Einen Beitrag möchte Glaschke mit einer nachhaltigen Studie leisten, die insbesondere den privaten Aspekt beleuchtet. Und zwar bei allen, sowohl bei Nutzern und Nicht-Nutzern künstlicher Intelligenzen. Welche Risiken werden gesehen? Was für Schutzmaßnahmen können ergriffen werden? „Jetzt ist noch Zeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.“