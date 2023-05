Hemslinger Kulturverein fiebert Jubiläum entgegen

Neben dem „Rock Tales“-Abend gibt es viele weitere Termine beim Kulturverein Brockwischenhus. © Diercks

Von den Schwierigkeiten, die Ansprüche des Publikums zu erkennen und von den Folgen der Pandemie auf dem Land berichtet Marco Dierks, Sprecher des Kulturvereins Brockwischenhus in Hemslingen.

Hemslingen – Der Hemslinger Kulturverein plant einige Feierlichkeiten anlässlich seines zehnjährigen Bestehens. Marco Dierks hält Rückschau und stellt die Perspektiven dar. „Im August arbeiten wir zehn Jahre an unserem Programm. Es war eine spannende Zeit, in der wir viel gelernt haben.“ Erst wenige Tage liegt die Veranstaltung „Rock Tales“ hinter den Vereinsleuten. Nach der Pandemie, so Dierks, kommen weniger Zuschauer ins Brockwischenhus als vorher. Die Besucherzahl ist um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Die Veranstalter haben das Problem dadurch gelöst, dass sie die Stühle mit etwas mehr Abstand aufstellen. Wenn ein Raum nicht ausgebucht wirkt, so Dierks, fühlen sich die Gäste nicht wohl. Der Verein sieht die Aufgabe darin, Ansprechpartner für kulturelle Interessen zu sein. Mit den Möglichkeiten, die das Brockwischenhus bietet, ist er bestens aufgestellt. So wird beispielsweise die Bewirtung im Rahmen der Veranstaltung immer gut angenommen.

Er kann von den unterschiedlichen Ansprüchen der Dörfler berichten. So war der Kinoabend, der ohne Eintritt stattfindet, ursprünglich durch das jüngere Publikum initiiert. „Wir können leider nicht mit den großen Kinos mit ihrer tollen Technik konkurrieren.“ Dierks sieht die Angelegenheit realistisch. Der Vorstand, der aus acht Personen besteht, sucht die Filme aus, die der Zielgruppe gefallen.

Brockwischenhus ist eine gute Adresse in Künstlerkreisen

So werden viermal pro Jahr Filme vorgeführt. Im Sommer gibt es für die Ferienkinder einen Kinderfilm. Auch die Tatsache, dass Angebote auf Plattdeutsch sehr beliebt sind, wird berücksichtigt. „Wir haben auch schon Angebote präsentiert, die eher im Bereich Klassik liegen. Die Nachfrage nach plattdeutschen Angeboten ist aber sehr groß. Wir planen daher, das Angebot in diesem Bereich zu erweitern“, erklärt Dierks. „Vielfalt ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir machen neben den Filmabenden vier Veranstaltungen pro Jahr. Dafür Termine zu finden, ist schon eine Herausforderung.“

Damit spielt Dierks auf den vollen Terminkalender der Dörfler an, die mit zahlreichen Vereinen und Festen besonders im Sommer zu tun haben. Das Brockwischenhus bietet eine malerisch-romantische Umgebung, die daher ganzjährig den passenden Rahmen für Kultur bietet. So kann es seine Bedeutung für Hemslingen-Söhlingen behaupten. Inzwischen sei der Kulturverein, so Dierks stolz, eine gute Adresse bei Künstlern. Sie bewerben sich aus eigenem Antrieb um Auftritte in Hemslingen. Sogar Ulla Meinecke denke darüber nach, ein zweites Mal im Brockwischenhus aufzutreten.

Bei der Durchführung der Veranstaltungen agiert der Verein selbstständig. Getränke, Popcorn, Bestuhlung und Technik, alles wird mit dem Know-how, das im Verein vorhanden ist, abgedeckt. Das könne nur so bleiben, wenn die Einwohner das Angebot weiterhin annähmen und den Kulturverein dadurch unterstützten, dass sie die Veranstaltungen besuchten. Am 12. August, zum Jubiläum, treten die sechs Musiker der Appeltown Washboard Worms Band mit ihrem Boogie-Woogie-Skiffle-Rock auf. Bei dieser Veranstaltung können sich interessierte Bürger in zwangloser Atmosphäre ein Bild von der Arbeit des Kulturvereins machen.