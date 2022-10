Hemslinger Grundschule realisiert „Frei Day“-Projekt

Von: Jens Wieters

Lehrerin Wibke Gundelsweiler, Schülervertreter Conner aus der vierten Klasse und Ella aus der Eingangsstufe mit Schulleiterin Nadja Köhler. © Wieters

Die Grundschule Hemslingen hat jetzt „Frei Days“ auf dem Stundenplan. Dabei erarbeiten die Kinder Projekte, um die Welt ein Stück besser zu machen.

Hemslingen – Jeden Freitag bleiben die Bücher der Schüler der Grundschule Hemslingen zugeklappt, denn es ist „Frei Day“ angesagt. Das heißt aber nicht, dass die Sechs- bis Zehnjährigen auf der faulen Haut liegen, sondern sie kümmern sich um das große Ganze – nämlich darum, von Hemslingen aus ein kleines Stück der Welt zu retten. Schulleiterin Nadja Köhler und das Kollegium setzen bereits den vom Niedersächsischen Kultusministerium vorgegebenen Erlass über Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) konsequent um.

Ziel von BNE ist es, Schüler zu einem selbstbestimmten, mitgestaltenden, verantwortungsbewussten und solidarischen Leben in der globalisierten Gesellschaft zu befähigen. Das Lernen für die Zukunft vermittelt Fähigkeiten und Werte, die es Schülern ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und auch schon im jüngsten Alter verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

„Dabei werden ökologische, ökonomische, soziale, politische, kulturelle sowie ethische und religiöse Dimensionen berücksichtigt“, erzählt Köhler ein bisschen über den Hintergrund des Erlasses, der bei ihren Kolleginnen, der Elternschaft, aber, „und das ist das Wichtigste“, vor allem bei den Kindern für sehr viel Anklang gesorgt hat.

Schon im März dieses Jahres hatte der Kinderrat der Schule herausgefunden, wo sie allein oder auch gemeinsam bereits selbstbestimmt, mitgestaltend, solidarisch, verantwortungsbewusst und global handeln. Aber die Kinder wollten mehr, nach dem sie die 17 Nachhaltigkeitszielen, die im BNE-Erlass aufgeführt sind, kennengelernt hatten. Dazu zählen zum Beispiel die Bekämpfung von Armut, Geschlechtergleichheit, hochwertige Bildung, kein Hunger, sauberes Wasser und Maßnahmen zum Klimaschutz. „Aber natürlich können wir nicht alle auf einmal erledigen, sondern die Schüler haben sich ein oder zwei kindgerechte Ziele herausgepickt, mit denen sie sich während der vier Unterrichtsstunden freitags beschäftigen wollen“, erläutert Gundelsweiler.

Sozusagen als „Frei Day“-Generalprobe standen im Mai drei Projekttage an. „Die Kinder haben völlig selbstständig an ihrem Ziel gearbeitet. Die Lehrkräfte agieren auch weiterhin lediglich als Begleiter“, berichtet Köhler und erinnert an die Baumpflanzaktion an einem Teich bei Bellen oder an das Müllsammeln in einem Bach bei Hemslingen. In beiden Fällen haben die Kinder auch die Organisation übernommen. Sie haben beim Grundstückseigentümer um die Erlaubnis gebeten, die Bäume in die Erde zu setzen und haben den Einkauf und den Transport selber realisiert.

Den Auftakt der „Frei Days“ bildete ein Besuch im Serengeti Park. © -

Auch der aus dem Bach gefischte Müll musste ja irgendwo hin. „So haben die Kinder beim Landkreis nachgefragt, wo man den Müll entsorgen kann, und sie haben auch dabei den Transport zur Deponie nach Rehr geplant und mithilfe von Eltern und Autoanhängern erledigt. Aber all das muss man erst mal machen, wenn man sechs oder acht Jahre alt ist. Wenn es klappt, stärkt es das Selbstbewusstsein ungemein“, lobt Schulleiterin Köhler.

Nach den geglückten Probeläufen hat das Lehrerkollegium noch einmal die Köpfe zusammengesteckt, um festzulegen, welche Kompetenzen aus welchen normalen Unterrichtsfächern in welchem Maß in die „Frei Days“ einfließen sollen. „Denn es lernt sich ja viel leichter, wenn die Kinder den theoretischen Lehrstoff mit den praktischen Nachhaltigkeitszielen verbinden“, betont Wibke Gundelsweiler, die wie viele ihrer Kolleginnen ebenfalls an einigen Fortbildungen für das Projekt teilgenommen hat.

Mit einer Fahrt in den Serengeti-Park nach Hodenhagen ist die Grundschule Hemslingen als eine von 80 in Niedersachsen teilnehmenden Schulen Mitte September in das „FreiDay“-Projekt gestartet. „Das ist ein nach BNE anerkannter außerschulischer Lernort, den wir zusammen mit der Kooperationsklasse aus der Lindenschule besucht haben. Die Kinder wurden dort mit vielen Informationen über die Tierarten und deren Leben in freier Wildbahn versorgt. Sie haben schützenswerte Lebewesen kennengelernt, für deren Lebensraum sie sich dann einsetzen können“, berichtet Köhler, die das „Frei Day“-Projekt demnächst an anderen Grundschulen vorstellen will, „damit sich die Schulleiter ein Bild davon machen können, wie sich der Erlass umsetzen lässt“. Denn die Schüler hätten viel Interesse daran, innovative und konkrete Lösungen für Zukunftsfragen zu entwickeln und ihre Projekte direkt in der Nachbarschaft und in der Gemeinde realisieren.

„Es macht einfach echt Spaß und wir lernen eine ganze Menge über unsere Welt“, sagen Ella und Connor, die sich jeden Montag schon auf Freitag freuen.