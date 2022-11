Hemslinger Blaskapelle setzt auf die Jugend

Bläser forcieren Ausbildung / Lehrer gesucht

+ © Gundelsweiler Nicht nur die Musikausbildung, sondern auch andere Aktivitäten wie ein Besuch im Abenteuerland gehören zu den Aktivitäten des Nachwuchses. © Gundelsweiler

Die Blaskapelle Hemslingen setzt auf die Nachwuchsförderung. Ein Problem: Es gibt aktuell noch zu wenig Musiklehrer für die Ausbildung der Kinder.

Hemslingen – Ob bei Schützenfesten, Erntefesten oder anderen Feierlichkeiten in der Region: Die Blaskapelle Hemslingen ist oft mit von der Partie. Wer die Musiker an sich vorüberziehen sieht, ist nicht nur erstaunt wegen der Vielzahl der Instrumente, sondern oft auch wegen der großen Zahl Kinder und Jugendlicher, die mitspielen. Manch einer wirkt kleiner als sein Instrument – und kann trotzdem bereits bei den alten Hasen mitmarschieren.

Die Musik ist ein wertvoller Beitrag für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kreis. So auch in Hemslingen und Söhlingen: Von den fast 180 Mitgliedern sind 40 unter 18 Jahre alt, elf aktive Musiker im Stammorchester sind junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren.

Was genau die Blasmusik mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun hat, können Vorsitzende Wibke Gundelsweiler und Johanna Weseloh, eine der Jugendvertreterinnen, erzählen. „Musik“, sind sich beide einig, „fördert Kinder und Jugendliche und gibt ihnen die Möglichkeit, zu einer Gruppe zu gehören“.

Welche Motivation hat eine junge Frau, sich ehrenamtlich so stark zu engagieren?„Mit liegt der Verein am Herzen. Mit meinem Einsatz kann ich dabei helfen, den Nachwuchs im Verein zu halten. Die Kinder schließen Freundschaften und bilden eine starke Gruppe. Dadurch wird auch der Fortbestand der Blaskapelle garantiert“, sagt Weseloh. Gundelsweiler nickt: „Das Musizieren und Marschieren ist anstrengend. Ältere Menschen kommen schneller an ihre Grenzen. Nachwuchs ist für uns sehr wichtig.“ Allerdings marschieren die Jüngeren nicht von Anfang an mit. „Unsere Kinder spielen im Ausbildungsorchester mit, sobald sie genügend Kenntnisse über ihr Instrument haben und in der Lage sind, in der Gruppe zu spielen. Bei unseren Konzerten haben aber auch sie schon die Gelegenheit, sich zu präsentieren“, erklärt Weseloh. Neben der Musik steht aber auch das Freizeitprogramm bei der Blaskapelle im Vordergrund. Vier Aktivitäten werden jährlich organisiert, unter anderem eine Beteiligung am Kinderferienprogramm des Ortes oder auch beim Halloween im Heidepark. „Es sind coole Kids, die miteinander ihre Freizeit verbringen“, fügt Gundelsweiler hinzu.

Doch so perfekt es auch scheint, die Jugendarbeit der Blaskapelle Hemslingen hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Durch die Pandemie sind viele Kinder ausgestiegen“, berichtet die Vorsitzende. Unterricht per PC ist nur sehr begrenzt umsetzbar. „Und“, ergänzt die Jugendwartin, „online ist eine Blaskapelle nicht so interessant.“

Zusätzliche Probleme scheinen sich durch den Mangel an Musiklehrern zu ergeben. Trotz der Kooperative mit der Kreismusikschule Rotenburg können nicht alle Instrumente unterrichtet werden. Die Kooperation bedeutet auch, dass Eltern einen geringen Eigenanteil für die musikalische Ausbildung zahlen. So wird das musikalische Hobby für jeden möglich. Aber die Anfahrtswege für die Musiklehrer sind häufig so weit, dass sich die Fahrt nicht lohnt. Gegenwärtig kann die Kreismusikschule nicht für jeden Bedarf die entsprechenden Fachkräfte bereitstellen. „Deshalb gibt es Lücken im Ausbildungsangebot, die wir unbedingt schließen wollen. Einfach ist das aber nicht“, bedauert Gundelsweiler.

Trotz aller Hindernisse marschiert das Team weiter. Und es meldet aktuell auch viele Erfolge. „Wir haben wieder mehr Kinder und Jugendliche dabei, sodass wir schon eine kleine Warteliste haben“, berichtet Gundelsweiler. Aber dennoch: Mit drei Jahren startet die musikalische Früherziehung. Im Angebot für größere Kinder und Jugendliche sind Trompete, Tenorhorn, Querflöte, Klarinette und Saxofon. Aber auch die Erwachsenen will die Blaskapelle nicht aus den Augen verlieren: „Wer Lust zu musizieren, kann gerne einmal vorbeikommen.“