Hemsbünder Theatergruppe spielt „Dat Schwiegermonster“

+ Was hecken Kurt (Ingo Bartels, l) und sein Kumpel Siggi (Sven Bömeke) da bloß aus, um Schwiegermutter Paula loszuwerden? Foto: Leeske

Hemsbünde/Hastedt – Die liebste Schwiegermutter mischt sich überall ein. Sie fühlt sich so wohl, dass sie gar nicht mehr das Haus des Schwiegersohns verlassen möchte und sich entsprechend häuslich einrichtet. So ähnlich wird es das Premierenpublikum der Theatergruppe Hemsbünde am Freitag, 6. März, ab 20 Uhr erleben. Dann hat ihr neues Stück „Dat Schwiegermonster“ von Viola Schößler Premiere, und der aufschlussreiche Titel lässt die humorvolle Abhandlung zu diesem Thema erahnen.