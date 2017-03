Heimische Gärten beherbergen bis 2 500 Tierarten

Hemslingen - Die Gärten vor den Haustüren der Region ähneln beinahe einem heimischen Zoo. „Wissenschaftler haben herausgefunden, dass mehr als 2 500 Tierarten in unseren heimischen Gärten leben, darunter mehr als 100 Vogelarten“, erklärte Sarina Pils.

Die Landschaftsökologin referierte während der gut besuchten Versammlung des Landfrauenvereins Hemslingen-Söhlingen über attraktive Gärten. Laut Pils entdeckten immer mehr Spitz- und Fledermäuse die Gärten als Wohnung, Igel quartierten sich in Hecken oder unter einem Laubhaufen ein und Laubfrösche und Gelbbauchunken seien mittlerweile wieder hinter dem Stubenfenster zu entdecken. „Auch der Hirschkäfer wird immer öfter im Garten besonders im Komposthaufen gesichtet. Aber nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen fühlen sich im heimischen Garten wohl“, so die Fachfrau. Dazu zählten einzelne Orchideenarten, Rosen, Holunder, Pfaffenhütchen, Vogelbeeren oder Ziersträucher. Gerade letztere Pflanzen brächten zusätzliche Farbe in die Gärten, stellte Pils fest. „Für die Tierwelt sind Kirschlorbeer oder Goldrute aber eher ungeeignet, dafür umso mehr als Sichtschutz. Teiche oder kleine Wasserstellen bereichern den Garten. Was unser Grün vor der Tür als Mikrokosmos zu bieten hat, ist spannend.“

Nach dem Vortrag leitete die erste Vorsitzende Anke Rautenberg zur Jahreshauptversammlung des 137 Mitglieder zählenden Vereins über. In ihrem Jahresbericht erinnerte sie an die zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Anke Rautenberg wurde ebenso in ihrem Amt als Vorsitzende wie Schriftführerin Ellen Gefke-Lüdemann sowie die Ortsvertrauensfrauen Renate Bernd, Corinna Tewes und Susanne Bremer bestätigt. - woe