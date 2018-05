„Das war ein guter Saisoneinstieg“

43 Teams zeigten beim Mounted-Games-Turnier in Kirchwalsede rasanten Reitsport

+ Gelungene Ballübergabe von Tore Andreß (acht Jahre) an Kiara Bluhm (sieben Jahre) vom Nachwuchsteam „KiBro Future 4“. - Foto: Schmitz-Franke

Kirchwalsede - Von Claudia Schmitz-Franke. „Wir haben es geschafft! Gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern haben wir ein tolles Turnier auf die Beine gestellt,“ freute sich Sandra Bammann, Sprecherin der Mounted-Games-Abteilung „KiBro“ im Reitverein Kirchwalsede, am späten Sonntagabend. Die Zahlen sprechen für sich: 43 Teams aus nah und fern mit je fünf Reitern traten in drei Altersklassen gegeneinander an. 190 Spiele wurden in der Arena auf- und abgebaut. Im Richterwagen notierten aufmerksame Schreiber fast 4 000 Punkte. Im Küchenzelt bereiteten zahlreiche Helfer zwei Tage lang warme und kalte Speisen für 215 aktive Reiter, 43 Trainer, Eltern, Geschwister und Turnierbesucher zu.