Gute Musik und viele Besucher

Beim Ranchfest in Söhlingen war der Cowboyhut angesagt

+ Reunion begeistert die Besucher.

Söhlingen – Unter seinem schwarzen Cowboyhut hellte sich sein Gesicht auf. Heino Heckemüller schaute zufrieden aus. „Ich habe mit diesem guten Besucherandrang gerechnet“, resümierte der Veranstalter des Ranchfestes am Samstagabend auf seinem Hof, der Double H Ranch in Söhlingen. Viele Gäste erschienen dabei mit Cowboyhut. Seit Jahren hat sich das Ranchfest über die Kreisgrenzen hinweg in der Heideregion als Countrymusikfestival etabliert. Weil er mit vielen Musikern der Szene befreundet ist, kommen immer wieder Gruppen zu ihm, die in der Szene bundesweit und international Rang und Namen haben, wie die Gruppe Chuck and the Cashgang als eine der erfolgreichsten deutschen Johnny Cash Coverbands, die auf Großveranstaltungen wie dem Hamburger Hafengeburtstag spielt. Cashgang, das sind drei Musiker, die sich um Carsten „Chuck“ Meyer versammeln. Chuck mit seiner tiefen Stimme, die jener von Johnny Cash verblüffend ähnelt, gab die Songs authentisch wieder. Danach trat die Country-Band Reunion auf, aktuell eine der gefragtesten Top-Acts der deutschen Country-Szene, die mit einem Mix aus aktuellen und älteren Songs ihr Publikum begeistern. Als Headliner sorgten Eddy & The Backfires für erstklassige Stimmung. Sie spielten authentischen Rockabilly. woe