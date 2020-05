13 Grundstücke für Kirchwalsede

Gemeinderat beschließt Bebauungsplan

+ Mitten im Ortskern von Kirchwalsede entstehen 13 neue Baugrundstücke. Foto: Leeske

Kirchwalsede – Der Bedarf an Baugrundstücken im ländlichen Raum ist auch in Krisenzeiten besonders groß. Daher soll die Nachfrage an den 13 neuen Grundstücken am Buchenweg direkt im Ortszentrum von Kirchwalsede schon jetzt stark sein. Mit dem Beschluss zum Bebauungsplan in der vergangenen Gemeinderatssitzung geht es nun auch mit großen Schritten weiter und schon in diesem Jahr soll mit der Erschließung, also den Tiefbauarbeiten begonnen werden.