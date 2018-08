Grüne gründen Ortsverband in Bothel

Bothel - In der Samtgemeinde Bothel gibt es jetzt einen Ortsverband der Grünen/Bündnis 90. Das teilt die Hemslingerin Birgit Brennecke mit, die während der Gründungsversammlung auch gleich zur Vorsitzenden gewählt worden war.

Im Vorfeld hatten sich die in der Samtgemeinde Bothel wohnenden Mitglieder der Grünen mit der Zielsetzung getroffen, ihre Arbeit auf ein Verbandsfundament zu stellen, um direkt vor Ort mit einem größeren Rückhalt für die Belange der Bevölkerung eintreten zu können.

„Dabei geht es unter anderem um die Themen Fracking bei der Gasförderung, Nitrateintrag ins Grundwasser durch Überdüngung auf landwirtschaftlichen Flächen, Glyphosatnutzung und Wasserhaushalt im Allgemeinen. Aber auch in der lokalen Sozialpolitik wollen wir aktiv werden“, teilt Brennecke mit, die mit ihren Mitstreitern die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum für ärmere Bevölkerungsgruppen oder auch die Schulpolitik in den Fokus rücken will.

Neben der Hemslingerin, die unter der Telefonnummer 04266 / 954546 zu erreichen ist, wurde die Bothelerin Uta Tümler (Telefon 04266 / 769) zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Die Kasse des Ortsverbands übernimmt Benjamin Brennecke, die Funktion des Schriftführers wird abwechselnd wahrgenommen. „Die Mitglieder des Vorstandes sind die Ansprechpartner in der Samtgemeinde für diejenigen, die Anregungen für uns haben, die mitarbeiten wollen oder für die, die Mitglied bei den Grünen werden wollen“, so Brennecke.

jw