Auf altem Camping-Gelände: Gräber unter Baugebiet freigelegt

Eigentlich sind die Handwerker auf dem neuen Botheler Baugebiet auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes aktiv, aber demnächst wird die Kreisarchäologie mit Schaufeln, Besen und vor allem Fotokameras dort am Werke sein. Denn es wurden Überreste eines alten Friedhofs gefunden.

Bothel – Von Tobias Woelki und Jens Wieters. Wolken verdunkeln den Himmel, der Regen prasselt nieder, die Kälte kriecht den Rücken hoch. Davon spüren die Toten, die vor vielen Jahrhunderten auf dem Gelände unweit des jetzigen Sportplatzes und gegenüber der neuen Kindertagesstätte beerdigt worden sind, natürlich nichts mehr. Sie sind längst vergangen und damit Geschichte. Aber die Überreste der Bestattungen interessiert jetzt die Archäologie des Landkreises – und das auch nach hunderten von Jahren.

Seit Tagen graben Mitarbeiter und Helfer der Kreisarchäologie auf dem Areal des neuen Botheler Baugebiets. „Wir haben an der Straßenzufahrt angefangen und wurden dort auch gleich fündig“, erklärt Kreisarchäologe Dr. Stefan Hesse auf Nachfrage unserer Zeitung. Je länger die Helfer den Boden untersucht haben, umso mehr Anzeichen auf die angenommenen Beerdigungen gab es. So haben sich nach und nach die Anzeichen verdichtet, dass die Kreisarchäologen auf einen großen Friedhof mit vielen Gräbern gestoßen sind.

Bestattungsplatz aus der Karolinger Zeit

„Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Bestattungsplatz aus der Karolinger Zeit, also aus dem Mittelalter zwischen dem siebten und neunten Jahrhundert. Zu der Zeit lebten in der Region die Sachsen. In diesem Zeitraum fallen auch die Sachsenkriege von Karl des Großen“, betont Hesse.

Somit erleben die Schüler der Grund- und der Oberschule und die Kinder der Kindertagesstätte Geschichte beinahe zum Anfassen – aber garantiert vor der Haustür.

Die Botheler Vorfahren sind dort vor mehr als 1100 Jahren bestattet worden – übrig ist aber nichts mehr von ihnen. „Wir haben keine Skelette gefunden, wohl aber eindeutige Hinweise und Spuren auf einen Bestattungsplatz. Damals haben die Menschen ihre Angehörigen beigabenlos beerdigt“, erklärt Hesse.

Bisher 20 Gräber entdeckt

Er und seine Kollegen haben inzwischen 20 Gräber entdeckt, darunter auch zwei, in denen Pferde bestattet wurden. „Es war damals üblich, Pferde neben den Menschen zu bestatten“, so der Fachmann. Der schließt nicht aus, dass viele weitere Gräber gefunden werden.

Bisher haben die Archäologen verrostete Messer entdeckt, an dem Textilfasern haften. Auch antike Gürtelschnallen wurden bereits geborgen. Bodenproben haben ergeben, dass in dem Bereich Särge in der Erde gelegen haben.

Hesse: „Dort hat vermutlich die Vorgängersiedlung der Ortschaft Bothel ihre Toten bestattet.“

Friedhof-Standort schon lange bekannt

Dass in dem Bereich Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden, ist allerdings in der Region bekannt. „Erste Hinweise auf einen Bestattungsplatz erhielt die Kreisarchäologie bereits im Jahr 1983. Damals hatte man beim Ausschachten eines Leitungsgrabens eine Urne entdeckt“, erklärt der Kreisarchäologe. Über den Fund hatte unsere Zeitung seinerzeit berichtet.

Auswirkungen auf die Erschließung des Baugebiets hätten die Arbeiten der Archäologen aber nicht. „Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass wir im Rahmen der Erschließung beteiligt werden. Die Gemeinde weiß, was wir dort gefunden haben, weil der Bürgermeister und wir bei allen Baubesprechungen dabei sind“, betonte Hesse.

Das Areal des ehemaligen Campingplatzes ist in 29 Baugrundstücke aufgeteilt, die zwischen 600 und 1100 Quadratmeter groß sind. Darauf können Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Der Verkauf läuft aktuell über die Gemeinde.

Die Erschließungsarbeiten sind aktuell nicht von der Arbeit der Archäologen betroffen, nur ein Teil des riesigen Bereichs ist gesperrt.