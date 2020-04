Kirche „on tour“: Pastor predigt Sonntag von der Pritsche eines VW-Bullis

Kirchwalsede – Wenn niemand in die Kirche kommen darf, dann kommt die Kirche halt zu den Gemeindemitgliedern. Nach diesem einfachen Motto verfährt Pastor Matthias Wilke am kommenden Sonntag in der Kirchwalseder Kirchengemeinde. Denn Wilke wird seine kurze Andacht von der Ladefläche einer VW-Doppelkabine halten und damit von Dorf zu Dorf fahren.

„Wir haben als Kirchenvorstand überlegt, wie wir trotz des geschlossenen Kirchengebäudes miteinander in den Sonntag starten können. Alle sollen Zuhause bleiben – und doch ihre Gedanken für einen Moment zusammenbringen können. So kam die Idee: Lassen wir doch die St.-Bartholomäus-Kirche durch die Straßen fahren. Probieren wir uns als Fenster- und Gartenzaungemeinde aus“, so Pastor Matthias Wilke. So könnten die Menschen in den Gärten, am offenen Fenster oder auf der Terrasse zuhören.

Henning Heuer vom Kirchenvorstand stellt seinen VW T3 zur Verfügung, der Freundeskreis junger Männer leiht dem Pastor eine Lautsprecheranlage, durch die er von der Ladefläche des Bulli aus weithin hörbar sprechen kann. Einzelne Bläser des Kirchwalseder Posaunenchors, die in den jeweiligen Straßen, in denen der Bulli anhält, wohnen, werden zudem in ihren Gärten spielen.

Eine Aufnahme der Kirchwalseder Kirchenglocken läutet in den entsprechenden Straßen die Sieben-Minuten-Andacht ein. „Es handelt sich erst einmal um einen Versuch“, sagt Wilke. „Wenn wir aber sehen, dass die Idee angenommen wird, werden wir an einem der kommenden Sonntage bestimmt auch noch in andere Ortsteile unserer Kirchengemeinde fahren, um für ein paar Minuten zur Andacht einzuladen.“

Hier der Fahrplan des rollenden Gottesdienstes: Start ist am Sonntag, 26. April, um 10 Uhr in Süderwalsede. Dort hält der VW-Bulli an der Ecke der Straßen Zum Königreich/Im Dorf. Ab 10.20 Uhr spricht Wilke am Lustigen Strumpf.

In Westerwalsede predigt der Pastor ab 10.45 Uhr am Kreisel am Pumberg/Dorfstraße und ab 11 Uhr an der Gewerbestraße. In Riekenbostel geht es ab 11.30 Uhr weiter an der Ecke Dorfstraße/ Lüdinger Straße.

