Glockengeläut auch ohne Kirche

Botheler werden jeden Abend an Gemeinsinn erinnert

+ Heinz Meyer (l.) und Dirk Precht mit der Glocke. Foto: Woelki

Bothel – Zurzeit läuten die Glocken der Kirchengemeinde der Region täglich, um jeden daran zu erinnern, was verbindet und wofür man dankbar ist. Bothel hat zwar keine Kirche, aber dennoch erklingt auch dort am Abend eine Glocke. Die steht auf einem gemauerten Sockel – regengeschützt mit Holzbedeckung – auf dem Anwesen der Familie von Dirk Precht, Leiter eines Kinderheims in Bothel. „Die Kirchengemeinde hat uns gebeten, an der Glocken-Aktion teilzunehmen, was wir gerne machen“, so Precht. Die Glocke hing viele Jahrzehnte in der Rotenburger Stadtkirche. „Heinz Meyer und ich haben sie vor Jahren gemeinsam ersteigert, als die Stadtkirche eine neue Glocke bekam. Unter anderem mit dem Erlös wurde damals die Neuanschaffung finanziert“, schildert Dirk Precht. „Wir hatten Glück, denn im Krieg hat man damals die gusseisernen Original-Glocken eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet“, berichtet Precht. Heinz Meyer, Bürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins, merkt an: „Durch die Corona-Zeit hat die Glocke wieder eine Bestimmung gefunden. Solange sie andauert, läutet sie jeden Abend um 18 Uhr. Viele im Dorf findet das gut. Dann weiß jeder, dass Abendbrotzeit ist.“ woe