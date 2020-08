Gewitter-Verwüstung in Bothel: Straßensperrungen, Stromleitungsrisse und kaputte Autos

Zwischen Hastedt und Bothel sind die Waldschäden am massivsten. Unzählige Bäume brechen.

Bothel/Hastedt/Hemsbünde – Eine Schneise der Verwüstung hat am späten Montagnachmittag ein Gewittersturm in vielen Ortsteilen der Samtgemeinde Bothel angerichtet. Besonders betroffen waren Hemsbünde, Hastedt und Worth, berichtete Feuerwehrsprecher Dennis Preißler.

Ein starker Gewittersturm zog am Montagnachmittag über die Samtgemeinde Bothel hinweg.

zog am Montagnachmittag über die Samtgemeinde hinweg. Dieser sorgte für große Verwüstung in mehreren Ortsteilen .

in . Der Gewittersturm entwurzelte Bäume, Straßen musste gesperrt werden und eine Stromleitung war gerissen.

Samtgemeinde Bothel - An der Hasteder Straße zwischen Hastedt und Bothel ist gleich ein ganzes Waldstück beschädigt worden. Auf rund vier Hektar sind zahlreiche Bäume, vor allem Kiefern, aber auch einige Eichen, umgestürzt. Dabei, so Preißler, seien auch einige auf die Straße gestürzt und hätten ein Auto beschädigt. Der Autofahrer war daraufhin in dem Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber von der Feuerwehr unverletzt befreit werden. Das Auto sei allerdings stark beschädigt worden.

Außerdem hatten vor allem die Feuerwehrleute in Hemsbünde, Worth und Hastedt viel zu tun. Denn auch dort waren zahlreiche Bäume umgestürzt und Äste auf die Fahrbahn und Radwege gefallen.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Bothel seien im Einsatz gewesen. Preißler hob hervor, dass auch die Landwirte tatkräftig beim Beseitigen der Bäume geholfen hätten. Sie hätten mit Treckern und Baggern unterstützt, sodass die Räumung der Straßen deutlich schneller voranging. Trecker und Motorsägen kamen auch an der Rodaustraße in Hastedt zum Einsatz, wo ein großer Baum auf das Dach eines Hauses gestürzt war.

Gewittersturm in Bothel entwurzelt Bäume - Straße muss gesperrt werden

Die Bundesstraße 440 war vom Ortsausgang Rotenburg bis etwa zur Bullenseekreuzung ebenfalls wegen entwurzelter Bäume zeitweise nicht befahrbar. Das berichtete die Rotenburger Feuerwehrsprecherin Natasha Carstens. Geschätzte 15 Bäume hätten dort die Fahrbahn blockiert. Außerdem sei eine Stromleitung durchgerissen.

Der Radweg vom Rotenburger Ortsausgang bis zur Bullenseekreuzung war übersät von Ästen – diese waren zum Teil armdick. Die Rotenburger Einsatzkräfte seien zudem noch in Hemsbünde und Hastedt im Einsatz gewesen, um die dortigen Kollegen bei den Räumungsarbeiten zu unterstützen. Im Rotenburger Stadtgebiet, so Carstens, habe es eher weniger Schäden gegeben.

Aufgrund der großen Anzahl von Vorfällen im Bereich der Samtgemeinde Bothel habe die Einsatzleitstelle diese nicht mehr koordinieren können. Im Botheler Bürgerhaus haben die Verantwortlichen daher schnell reagiert und einen Meldekopf eingerichtet. Auch in Rotenburg hatte man darüber nachgedacht. Doch das sei laut Natasha Carstens am Ende dann doch nicht mehr erforderlich gewesen.