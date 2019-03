Was geschieht mit der Kita-Ruine?

Bothel - Von Tobias Woelki. Politisch gesehen knirscht es aktuell gewaltig im Gebälk der Gemeinde Bothel. Im Mittelpunkt steht dabei die Diskussion um die weitere Verwendung des ehemaligen Kindergartens, der im Januar 2017 durch Brandstiftung so stark beschädigt wurde, dass er als Kindertagesstätte nicht wieder aufgebaut werden konnte. Es folgte ein Neubau auf dem ehemaligen Campingplatz-Gelände.

Aber es geht hinter den Kulissen auch um die Straßenausbausatzung, die ebenfalls für kontroverse Beratungen sorgt. Bürgermeister Heinz Meyer (parteilos, aber er hatte seinerzeit auf der Liste der CDU kandidiert) reagiert auf Nachfrage zu diesen Themen ein wenig genervt. In der CDU-Fraktion herrscht offenbar Redebedarf – und die SPD-Fraktion staunt.

Denn auch zwei Jahre nach dem verheerenden Feuer ist noch immer unklar, was mit der Brandruine und den noch brauchbaren Resten des Kita-Gebäudes geschehen soll. „Wir überlegen, den unzerstörten Teil des Kindergartens wieder herzurichten, um die Räume in Büros oder so umzuwandeln. Momentan sind dort aber zwei Klassen der Oberschule untergebracht“, berichtet Bürgermeister Meyer, der auch schon Ideen hat, was mit dem schwerbeschädigten Teil geschehen soll. „Den müssen wir vielleicht abreißen oder wieder instandsetzen. Denn für die Mitarbeiter unseres Bauhofs brauchen wir Sozial- und Waschräume.“

Hermann Dodenhoff (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Planen, Bauen und Liegenschaften der Gemeinde, bezweifelt allerdings, ob der geschädigte Bereich des Gebäudes zu retten ist. „Zwei Jahre ist dort nichts geschehen. Die Wasserschäden sind da und die Baukosten explodieren. Außerdem müssen wir Platz schaffen für den Bauhof“, betont Dodenhoff. Erika Schmidt (SPD) meint zu diesem Thema: „Während andere im Gemeinderat über einen Abriss diskutieren, sollten wir damit noch warten und einen Gutachter beauftragen, ob der Aufbau möglich ist und was er kostet.“

So zögerlich die Gemeindeverwaltung die Brandruine wie ein heißes Eisen behandelt, genauso zögerlich hat sie offenbar einen Antrag der SPD-Fraktion auf Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung angefasst – oder besser gesagt: liegen gelassen. „Genau ein Jahr lang hat sie den Antrag vorliegen, und erst vor gut zwei Wochen haben wir ihn im Fachausschuss behandelt“, ärgert sich die frühere Bürgermeisterin Erika Schmidt. Mit dem Antrag sollen Härten abgefedert werden, die nach der aktuellen Satzung auf die Eigentümer von Eckgrundstücken zukommen, wenn Straßen ausgebaut werden.

Aber mit der Änderung wird es erst einmal nichts. Der Ausschuss für Straßen und Wege hat den Antrag mit CDU-Mehrheit abgelehnt. „Der Gesetzgeber will die Grundstücksveranlagung ändern. Das wollen wir erst einmal abwarten. Außerdem haben wir uns mit dem SPD-Antrag im vergangenen Jahr bereits interfraktionell beschäftigt“, begründet Dodenhoff. „Die entsprechende Gesetzänderung kann aber noch mehrere Jahre dauern. Die Härten bleiben“, kontert Erika Schmidt. Für Diskussionsstoff ist also gesorgt, wenn der Gemeinderat am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr im Bürgerhaus zusammenkommt. „Dann reden wir auch über den ehemaligen Kindergarten, allerdings im nichtöffentlichen Teil“, informiert Bürgermeister Meyer.