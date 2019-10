Die Geschichte dahinter

Botheler Briefmarkenfreunde bereiten Ausstellung vor

+ Erich Gans (l.) und Günter Nieswandt haben ihre Sammlungen für die Ausstellung aufbereitet. Foto: Witte

Bothel - Von Farina Witte. Sonderprägungen, Notgeldmünzen und -scheine und etliche Urlaubsmitbringesel – Erich Gans hat in seinem Leben einiges angesammelt. Aber nicht mehr alles davon ist noch in seinem Besitz. Die D-Mark-Münzen etwa, von denen er aus den Jahren 1951 bis 89 alle aus den jeweiligen Münzprägeanstalten hatte, hat er schon abgegeben. Dafür hat er etliche Zwei-Euro-Sonderprägungen. Diese wird er sicherlich auch am Sonntag in der Ausstellung des Vereins Botheler Briefmarkenfreunde zeigen.