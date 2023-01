Hemsbünderin näht Taschen als Unikate

Von: Nina Baucke

In einer Nische des Obergeschosses ihres Hauses hat Gesa Weiss sich eine gemütliche Nähecke eingerichtet. © Baucke

Die Handwerkskunst der Hemsbünderin Gesa Weiss kommt viel herum. Fast in der ganzen Welt sind die Taschen-Unikate schon unterwegs gewesen.

Hemsbünde – Ägypten, Fehmarn, Tansania, Brüssel, Zürich, Oldenburg, Sylt, Rom, die Azoren – oder der Nordpfad Dör’t Moor: Die Handwerkskunst von Gesa Weiss kommt viel herum. „Einige von denen, die eine Tasche von mir haben, schicken mir ein Foto, wenn sie damit unterwegs waren“, sagt die Hemsbünderin mit einem Lachen. Mehr als 40 Beiträge umfasst ihre Story-Rubrik „On tour“ bei Instagram.

„Für mich ist es toll, zu sehen: Meine Taschen werden getragen.“ So unterschiedlich die Taschen in Form und Farbe auch sind, eine Sache haben sie gemeinsam: einen kleinen Aufnäher mit dem eingestickten Wort „Prüttjerei“.

Erst seit zwei Jahren näht Weiss dieses Label in ihre Erzeugnisse ein, überhaupt, dass sie sich diesem Handwerk widmet, ist eher ein Zufall. „Ich habe zwar schon früher genäht und mir zu Studienzeiten sogar eine Nähmaschine gekauft. Aber irgendwie ist die Näherei dann wieder auf der Strecke geblieben“, erinnert sich Weiss.

Die verschiedenfarbigen Garne sind immer griffbereit. © -

Und dann kommt Corona, Weiss macht sich an das Nähen von Masken, als in der Knappheit Exemplare aus Stoff vorübergehend Schutz bieten sollen. „Meine waren halt aus witzigen Stoffen, ich bin immer wieder darauf angesprochen worden“, sagt Weiss.

Am Ende entstehen rund 200 Stück, und von der Maske zur ersten Tasche ist es am Ende nur ein kleiner Schritt zu einem Projekt, das sie allerdings schnell auf solide Füße stellt: „Ich bin auch auf die Tasche angesprochen worden – und dachte ich mir: Warum nicht?“ Die 50-Jährige, die ansonsten bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises arbeitet, meldet ein Gewerbe an, ihr Mann kommt daraufhin auf den Namen „Prüttjerei“ – „eines Sonntagsmorgens beim Frühstück“, erinnert sie sich mit einem Lachen. „Prüttjern“ heißt auf Plattdeutsch soviel wie „Handarbeiten“. „Es sollte auf jeden Fall etwas Norddeutsches sein.“

Und ihr Mann ist es auch, der sich das Logo des kleinen Unternehmens ausdenkt, die schwarzen Kleinbuchstaben mit dem kleinen, grünen Herz über dem „I“.

Inzwischen hat sie einen kleinen Arbeitsplatz im Flur des oberen Stockwerkes: Die programmierfähige Nähmaschine steht unter einem Dachflächenfenster, rechts von hier steht ein Regal, das vorbereitete Taschenteile sortiert in Kartons aber auch Stoffe, Schnittmuster und Vorlagen beherbergt. Am Treppengeländer links neben ihrem Stuhl hängen griffbereit etliche Garnrollen in verschiedenen Farben. Hier entstehen nicht nur Taschen, sondern auch Kissen, Stoffkörbchen und mehr. Und sie experimentiert: „Es ist immer eine bunte Mischung an Ideen.“ Die holt sie sich unter anderem aus dem Internet, wandelt sie ab, macht sie zu etwas Eigenem. Auch eine Freundin näht, mit ihr tauscht sie sich immer wieder aus. Viele ihrer Taschen bestehen aus gewachstem Baumwollstoff, „ähnlich wie Barbour-Jacken“, beschreibt sie es. Dazu kombiniert sie gerne Kunstleder oder Snappap, sogenanntes „veganes Leder“ aus Zellulose und Latex. Immer allerdings gehört die Absprache mit dem künftigen Besitzer der Tasche dazu. „Ich arbeite nur auf Anfrage und nicht auf Halde“, erklärt sie. Darum ist jedes Stück ein Unikat, ganz nach Wunsch gefertigt, denn bei den Stoffkombinationen hat der Auftraggeber das letzte Wort, wenn Weiss ihre Ideen vorstellt. Dafür ist sie immer auf der Suche nach neuen, originellen Stoffen, stöbert im Internet, aber auch überall, wo sie einen Stoffladen entdeckt – egal, ob in Bonn oder in Warnemünde. „Der Stoff muss mich anspringen oder das Material spannend sein“, erklärt sie.

Jedes Stück, das Gesa Weiss fertigt, ist ein Unikat. © -

Mittlerweile zieht ihre „Prüttjerei“ Kreise, „erst kamen die Aufträge von Bekannten und Freunden, heutzutage kenne ich viele von ihnen nicht“. Viele finden inzwischen den Weg zu ihr über das Internet. Auf ihrer Website, aber auch bei Instagram zeigt sie ihre fertigen Stücke, daraufhin kommen neue Aufträge zustande.

Und dennoch, Stress ist es nicht für sie. „Auch, wenn das Zuschneiden vor weg nicht ganz so viel Spaß macht: Wenn ich an der Nähmaschine sitze, vergesse ich echt die Zeit“, betont Weiss. „Kreativ zu sein ist Entspannung pur für mich.“ Das Schöne für sie: „Mir macht das Spaß – und an der fertigen Tasche hat dann jemand anderes Freude“, sagt Weiss. „Und am schönsten ist das Feedback: Das ist meine neue Lieblingstasche.“