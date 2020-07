Gemeinde muss 123 Bäume pflanzen

Der Umweltschutzverband BUND hatte im April zu einer Demonstration gegen die Fällung von 36 Eichen in der Feldmark bei Worth aufgerufen. Auf jedem Baumstumpf stand ein Demonstrant.

Worth – Vielleicht nicht gerade bei Nacht und Nebel, aber dennoch wohl recht heimlich waren im Frühjahr in der Feldmark bei Worth 36 Eichen gefällt worden. Die Aktion hatte nicht nur im Dorf für Unruhe gesorgt, sondern auch den Umweltschutzverband BUND auf den Plan gerufen, der unter anderem eine Spontandemonstration organisiert und vor allem die Naturschutzbehörde des Landkreises eingeschaltet hatte.

Und das offenbar mit Erfolg, denn die Gemeinde Hemsbünde ist dazu aufgefordert worden, „insgesamt 123 heimische, standortgerechte Laubgehölze zu pflanzen“. Das hat zumindest der Erste Kreisrat der Verwaltung, Torsten Lühring, dem Rotenburger BUND-Vorsitzenden Manfred Radtke geschrieben. Die Standorte seien noch von der Gemeinde vorzuschlagen. „Es bieten sich aber die Straßenseitenräume entlang der Gemeindestraßen an“, schlägt Lühring vor.

Das Thema war auch ausführlicher Diskussionsgegenstand während der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Planung des Kreistags. Auf Nachfrage des Abgeordneten Volker Kullik (SPD), so steht es im Protokoll der Sitzung, habe Torsten Lühring erklärt, dass der Landkreis eine Ortsbesichtigung durchgeführt habe, und dabei festgestellt worden sei, dass insgesamt 36 Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von 20 bis 80 Zentimeter beseitigt worden seien. Ein Baum habe sich unmittelbar an der Rodau und somit sowohl im FFH-Gebiet als auch im Landschaftsschutzgebiet befunden. „Das Landschaftsschutzgebiet verbietet die Entnahme von Bäumen ganzjährig“, wird Lühring zitiert.

Anfang Mai sei eine weitere Ortsbesichtigung mit Vertretern der Gemeinde erfolgt. Dabei sei auch eine Begründung der Fällaktion laut geworden: Ein hoher Totholzanteil in einigen Baumkronen. Einzelne der Bäume hätten zudem zu dicht beieinandergestanden, sodass sie sich gegenseitig die Entwicklungsmöglichkeiten genommen hätten. „Außerdem seine Raupen in Kronen vorgefunden worden, die als Eichenprozessionsspinner identifiziert worden seien“, heißt es in dem Protokoll. Allerdings hätten Nachweise auf die Raupen gefehlt. Das Eichenholz sei „stehend versteigert“ worden, sodass die Fällarbeiten vom jeweils Meistbietenden durchgeführt worden seien.

Laut BUND-Vorsitzenden Radtke hat die Gemeinde Hemsbünde nun bis zum 30. November Zeit, die 123 Bäume in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen.

Dass es tatsächlich so viele werden, ist aber laut Hemsbündes Bürgermeister Manfred Struck (SPD) noch nicht so sicher: „Wir stehen mit dem Landkreis in dieser Angelegenheit noch in Korrespondenz und darum kann ich zum Thema zurzeit nicht mehr sagen“, gibt sich der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung ein wenig zugeknöpft.

Auch die Standortfrage für die Neuanpflanzungen, „egal in welcher Zahl“, sei noch nicht geklärt: „Darüber wird sicherlich der Wegeausschuss beraten.“

Im Mai hatte sich Struck allerdings ausführlicher an den Umweltschutzverband BUND gewandt und betont, dass es ein „Versäumnis der Gemeinde“ gewesen sei, vor der Fällaktion ein Baumgutachten erstellen zu lassen. Struck betont in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, auch, dass es nicht seine „Absicht war, gegen geltendes Recht zu verstoßen oder den Naturschutz zu missachten“.

Er wundere sich aber, wie der BUND den Sachverhalt in der Zeitung dargestellt und ihn voller Aggressivität in der Öffentlichkeit kommuniziert habe, heißt es weiter. Hilfreicher wäre es gewesen, im gemeinsamen Gespräch eine konstruktive Verhandlung zu führen, um eine für alle Beteiligten begehbaren Weg in dieser Angelegenheit zu erarbeiten.