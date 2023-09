Gelungenes Kreismusikfest in Hemslingen

Von: Stefanie Glaschke

Musiker verschiedener Formationen während des gemeinsamen Spiels beim Kreismusikfest. © Glaschke, Stefanie

Während des Kreismusikfestes in Hemslingen präsentierten die Kapellen, Spielmanns- und Musikzüge im proppevollen Festzelt und auf dem Freigelände ein buntes Programm.

Hemslingen – Alfred Hoffmann kann es nicht lassen: Während des Kreismusikfestes in Hemslingen übernahm er als Erinnerung an die Anfänge dieser musikalischen Veranstaltung noch einmal den Tambourstab in die Hand, damit die sieben Musikgruppen während des gemeinsamen Spiels immer schön im Takt bleiben. Und das beherrscht der Ehrenspielführer des Kreisschützenverbands nach wie vor wie kaum ein anderer, aber kein Wunder, denn vor 40 Jahren hatte Hoffmann im Kreis Rotenburg das Kreismusikfest ins Leben gerufen. „Es läuft prima“, kommentiert er die Veranstaltung. „Unsere Kreismusikleiterin Nicole Landversicht macht ihre Arbeit wirklich gut.“

Der Einladung des Schützenvereins Hemslingen als Gastgeber waren am Sonntagnachmittag bei bestem Wetter die Spielmannszüge Brockel, Scheeßel, Stemmen und Hemslingen, das Junge Orchester Auenland, der Musikzug TuS Bothel und die Blaskapelle Hemslingen gefolgt.

Kreismusikleiterin Nicole Landversicht und der Ehrenmusikleiter Alfred Hoffmann. © Glaschke

Den Gästen im voll besetzten Festzelt wurden klassische und moderne Titel geboten. Jede Musikgruppe spielte einige Stücke aus ihrem Repertoire auf der Bühne und auch beim gemeinsamen Spiel auf dem Festplatz. So konnten die Gäste eine breite Palette von Titeln vom böhmischen Traum über die Flippers bis hin zu Grönemeyers Mambo hören. Auch der Nachwuchs zeigte sein Können und begeisterte das Publikum mit musikalischen Einlagen zwischen den Spielstücken der erfahrenen Musiker. Moderator Stephan Brooks gab zwischen den Auftritten zu jeder Gruppe kleine Infos über die Geschichte und die musikalischen Höhepunkte. Besonders betonte er, dass in jeder Musikgruppe weitere Musiker willkommen seien.

Lust auf Musik? An der Musik der Spielmannszüge interessierte Personen finden Informationen und Kontaktdaten über die jeweilige Websites im Internet. Oder beim Vorsitzenden Ingo Flathmann per Mail: Ingo.flathmann@ewetel.net.

Während der kurzen Begrüßung durch die Kreismusikleiterin und Elke Indorf, der Vorsitzenden des Schützenvereins Hemslingen, wurde der Hemslinger Olaf Rautenberg geehrt. Als ehemaliger Präsident des Kreisschützenverbands Rotenburg erhielt er als Dankeschön für seinen Einsatz zur Förderung der Musik eine Blumenstele als bleibende Erinnerung. Unter den Ehrengästen waren auch Ortsbürgermeister Hans-Hinnerk Meyer und Hannes Kracke, Vizepräsident des Schützenverbands.