Gelbe Tonnen kommen weg

Friedhofbesucher müssen Kunststoff und Ton selbst entsorgen

+ © - Die gelben Tonnen verschwinden von den Friedhöfen der Gemeinde. Foto: lee © -

Hastedt – Der Gemeinderat Hemsbünde hat in seiner Sitzung gleich mehrere Beschlüsse bezüglich der Friedhöfe in der Gemeinde gefasst. So werden die gelben Tonnen bei den Kompostsammelstellen auf allen Friedhöfen verschwinden. „Das klappt überhaupt nicht mit der gelben Tonne. Deswegen soll jetzt alles, was nicht verrottbar ist und auf den Friedhof gebracht wird, auch wieder mitgenommen werden“, sagte der Vorsitzende des Friedhofausschusses Thomas Heinecke (CDU). Es wurde offensichtlich zu viel Unrat, wie Plastik, Ton und andere Kunststoffe einfach auf den großen Haufen entsorgt, wo eigentlich nur kompostierfähiges Material landen sollte.