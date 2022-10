Gegen kalte Füße: Margit Lüdemann bietet Socken-Strickkurs an

Von: Stefanie Glaschke

Margit Lüdemann strickt leidenschaftlich gerne. Ihre Fertigkeiten gibt sie jetzt weiter. © Glaschke

Es soll ein kalter Winter werden, und schon die Großmutter wusste: Man braucht warme Füße. Und für die sorgen Wollsocken, die man auch ganz leicht selbst stricken und individuell kreativ gestalten kann. Margit Lüdemann bietet dafür nun einen Kurs an.

Brockel – Das Thema „Frieren im Winter“ ist derzeit fast überall aktuell. Kaum jemand dreht achtlos die Heizung an. Die zu erwartenden Rechnungen der Energielieferanten lassen viele Verbraucher vorsichtig werden, sie suchen nach Lösungen, um möglichst wenig heizen zu müssen. Dabei soll es aber nach Möglichkeit nicht zu Frostbeulen und Erkältungen kommen.

Ein Klassiker: Gegen die Kälte helfen warme Socken. Das haben schon die Großeltern gewusst. Die Frauen strickten hochwertige Strümpfe, gegen die der Winter machtlos erschien. Die Technik wurde von einer Generation an die nächste überliefert. Inzwischen ist sie nahezu in Vergessenheit geraten. Viele Frauen und Männer können nichts mehr mit Begriffen wie „Nadelspiel“ und „Fersenkäppchen“ anfangen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Brockel haben diese Lücke bemerkt und sich um Abhilfe bemüht.

Schnell erinnerten sie sich daran, dass sie eine passionierte Strickerin in der Gemeinde haben. Margrit Lüdemann, ehrenamtliche Mitarbeiterin in verschiedenen Aufgabenbereichen, ließ sich nicht zweimal bitten. „Selbstverständlich bin ich bereit, einen Kurs anzubieten. Ich habe genug Erfahrung und Geduld, um interessierten Frauen und Männern zu zeigen, wie Socken gestrickt werden.“ Die engagierte Großmutter erfüllt regelmäßig Sockenwünsche aus ihrer Familie.

Der Kurs Wer das Stricken von Strümpfen erlernen möchte, kann kostenfrei teilnehmen. Der kleine Kurs findet am 7., 9. und 16. November jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus Brockel statt. Das Material, ein Nadelspiel und Strumpfwolle in der passenden Stärke, müssen mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis zum 28. Oktober per E-Mail möglich oder täglich von 10 bis 12 Uhr im Kirchenbüro unter 04262 / 3522.

Stolz präsentiert sie einige Strümpfe aus ihrer eigenen Auswahl. Da gibt es kunterbunte Gute-Laune-Socken, Socken für Harry-Potter-Fans und klassische Ringelsöckchen. „Ich sitze gern in meinem Großmuttersessel und stricke Socken. Meine Enkel sagen mir, wie sie aussehen sollen.“ Jeder, ist sie überzeugt, könne mit ein wenig Geduld, die alte Kunst erlernen. Dabei seien selbst gestrickte Socken und Strümpfe nicht nur hübsch und warm, sondern auch haltbarer als die meisten gekauften Exemplare. Das Material, eine spezielle Sockenwolle, ist gesund für die Haut und reguliert die Temperatur der Füße. So können auch Schweißfüße gesund bestrumpft werden.

Wer Socken stricken kann, hat auch immer ein kleines Geschenk für liebe Menschen parat. Die Auswahl an Farben und Mustern ist sehr groß. Das lässt viel Raum für individuelle Vorstellungen. Margrit Lüdemann hat sich Gedanken gemacht. Für Menschen ohne Vorkenntnisse bietet sie die ersten Gehversuche mit Filzwolle an. „Unregelmäßige Maschen fallen bei Filzwolle nicht so auf. Außerdem sind mit der dicken Wolle schon bald Erfolge zu sehen. Das motiviert.“

Neben dem praktischen Nutzen der fertigen Strümpfe sieht Lüdemann ein weiteres Plus. „Noch mehr als das Stricken mag ich die Unterhaltungen nebenher. Man kommt so schön ins Erzählen, während man strickt.“

Obwohl sich die Energiekrise nicht wegstricken lässt, kann ein gemeinsamer Abend Wärme in die Seele zaubern. Es lohne sich also, sich auf das Abenteuer „eins rechts, eins links“ einzulassen.