Freibad wartet auf Saisonbeginn

Hemslingen – Die warmen Monate stehen vor der Tür, Schwimmbegeisterte und Sonnenhungrige freuen sich auf die bevorstehende Badesaison. Doch wann das Freibad Hemslingen öffnen kann, steht wegen Corona in den Sternen. „Aktuell laufen die Vorbereitungen auf die bevorstehende Badesaison“, berichtet Betriebsleiter Ralf Buchholz. Seit einigen Tagen säubern er und seine Frau Sabine die Wege, pflegen die Beetanlagen und mähen den Rasen. „Theoretisch könnten wir im Mai öffnen. Aber das bezweifle ich sehr. Wir müssen die Entwicklung abwarten“, so Buchholz.

Bauliche Maßnahmen seien nicht notwendig gewesen, so der Schwimmmeister. Denn in den vergangenen Jahren habe die Gemeinde erheblich, investiert. Besonders in das Betriebsgebäude. Die Badesaison im vergangenen Jahr sei sehr gut verlaufen. „Mehr als 10 000 Besucher kamen zu uns“, resümiert der Betriebsleiter. Dabei hätten nicht nur die Hemslinger das Freibad genutzt, auch aus den umliegenden Ortschaften seien die Badegäste regelmäßig angereist. „2019 kamen sie vorwiegend aus der Samtgemeinde Bothel, aus Soltau, aus Fintel und aus Schneverdingen. Soltau verfügt über kein Freibad und deshalb sind Soltauer zu uns gefahren. Viele Badegäste mögen auch deshalb unser Bad, weil es idyllisch gelegen ist und wir viel Platz haben“, meint Buchholz. „Die angebotenen Aquafitness-Angebote waren sehr gut besucht, unsere Schwimmkurse ausgelastet. Die Nachfrage überstieg die Zahl der verfügbaren Plätze in den Schwimmkursen bei Weitem.“ Das spreche für die Qualität des Freibades Hemslingen.

Ralf Buchholz hofft, das Freibad bald öffnen zu können, vorausgesetzt, die Situation mit dem Coronavirus lasse es zu. Den Kiosk, der wie das Bad ebenfalls noch geschlossen ist, betreibt Sabine Buchholz. Die Öffnungszeiten sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Wenn auch in Hemslingen der Alltag wieder eingekehrt ist, hat das Bad montags bis samstags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen sogar von 11 bis 20 Uhr. Allerdings werden sich die Eintrittspreise ändern. Die hat der Gemeinderat Hemslingen moderat angepasst und Bürgermeister Henry Gerken in der gemeindeeigenen Bürgerinfo veröffentlicht.

Demnach zahlen Erwachsene für eine Einzelkarte vier Euro, Kinder und Jugendliche zwei Euro. Eine Zwölferkarte kostet für Erwachsene 40 Euro, für Jugendliche 20 Euro, eine Saisonkarte ist für 70 beziehungsweise 35 Euro zu haben. Die Familienjahreskarte kostet 140 Euro. woe