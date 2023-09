Freibad Bothel: Wohl rund 20 Prozent weniger Besucher als 2022

Gemeinde Bothel rechnet mit rund 20 Prozent weniger Badegästen als 2022

Bürgermeisterin Erika Schmidt zieht Bilanz der Freibadsaison. Das Fazit: Es ist noch Luft nach oben.

Häufig schlechtes Wetter und eine Schließung wegen Blitzschlags: Die Bilanz 2023 des Freibads Bothel liest sich nicht so gut.

Bothel – Pech mit dem Wetter besonders in der an sich besten Zeit Anfang Juli trübt die Bilanz der Botheler Freibadsaison. „Die ist leider eher durchwachsen“, bewerten Bürgermeisterin Erika Schmidt (SPD) und Madlen Jann-Vaimer, die Betriebsleiterin des Freibads, die auslaufende Badezeit. Die endet übrigens am kommenden Samstag, 9. September. Also sollte jeder die aktuellen warmen Tage nutzen, um sich im Bad zu vergnügen.

Auch auch diese Schönwetterperiode könne die Saison leider nicht mehr retten, so die beiden. „Das Wetter war über die Wochen und Monaten eher bescheiden und hat nicht zum Baden eingeladen“, meint die Bürgermeisterin. Obgleich die Saison relativ gut gestartet war, die Temperaturen wöchentlich gestiegen sind und der Juni sich von seiner schönen Seite gezeigt hatte, kam Anfang Juli Blitz und Donner über Bothel hernieder.

So schlug am 9. Juli ein Blitz in die Chlorgaswarnanlage des Freibads ein. Das hatte nicht nur einen großen Feuerwehreinsatz zur Folge, sondern auch die Elektronik der sensiblen Messgeräte wurde komplett zerstört. Die Gemeinde musste das Freibad für zweieinhalb Wochen schließen, weil einige Teile der Warnanlage durch ein beauftragtes Unternehmen ausgetauscht werden mussten. „Weil aber das Bauteil nicht vorrätig war, gab es Wartezeiten.“

Auch die Kirchwalseder Grundschule hat die Möglichkeit genutzt und eigenverantwortlich ein Schwimmangebot für ihre Schüler organisiert – echt vorbildlich.

Anfang August wurde das Bad wieder geöffnet, aber dann spielte das Wetter wieder mal nicht mit. „Wir rechnen mit rund 20 Prozent weniger Badegästen als im Vorjahr, müssen uns aber erst die genauen Zahlen nach dem Wochenende anschauen“, rechnet Bürgermeisterin Erika Schmidt schon mal grob über den dicken Daumen.

Dabei hatten sich die Badverantwortlichen wieder viel Mühe gegeben, um ein attraktives Freizeitprogramm für alle Generationen anzubieten. So gab für alle angehenden ABC-Schützen im Botheler Kindergarten Schwimmunterricht durch die Badleitung Madlen Jann-Vaimer. In Kleingruppen hat sie an mehreren Tagen nacheinander die Kinder mit dem Element Wasser vertraut gemacht. „Auch die Kirchwalseder Grundschule hat die Möglichkeit genutzt und eigenverantwortlich ein Schwimmangebot für ihre Schüler organisiert – echt vorbildlich“, lobt die Botheler Bürgermeisterin und würde sich freuen, wenn andere Grundschulen diese Aktion nachahmen würden, „Gerade angesichts der jüngsten Erhebung der DLRG, die besagt, dass immer weniger Grundschüler nicht sicher schwimmen können.“

Zusätzlich wurden Aquajogging-Kurse veranstaltet sowie Aktionen für Kinder angeboten – immer tatkräftig unterstützt von den Helfern des örtlichen Fördervereins. Auch verweist die Bürgermeisterin darauf, dass die Eintrittspreise seit Jahren unverändert geblieben sind, um viele Altersschichten der Gesellschaft anzusprechen. Ob das allerdings auch im kommenden Jahr der Fall sein wird, wird sicherlich während einer der kommenden Sitzungen des Gemeinderats entschieden. Sicher ist aber: „Auch 2024 plant die Gemeinde zahlreiche Aktionen im Bad. Da ist es eher eine Randnotiz, dass die Grundsteinlegung des Freibads sich dann zum 60. Mal jährt“, so die Bürgermeisterin.