Förderverein hilft sparen

Bothel - Von Tobias Woelki. Die Arbeit des Fördervereins der Grundschule Hemslingen ist herausragend. Deshalb hob Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle im Rahmen der Beratungen des Haushalts 2020 während der Sitzung des Samtgemeinderats eine besondere Aktion des Vereins hervor und lobte den Einsatz der Hemslinger Elternschaft.

Denn eigentlich hatte die Samtgemeinde geplant, den Schall in nur einem Klassenraum der Hemslinger Grundschule mit speziellen Platten zu dämmen, damit Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung dem Unterricht problemlos folgen können.

Doch der Förderverein der Grundschule war im Vorfeld auf die Samtgemeinde zugegangen und hatte den Schulträger darum gebeten, für eine Schalldämmung in einem weiteren Klassenraum zu sorgen. Die so entstandenen Mehrkosten übernahm der Förderverein. „Vielen Dank dafür“, so Eberle in Richtung der Eltern.

Den Haushalt 2020 segnete der Rat einstimmig ohne große Diskussion ab, nachdem Kämmerer Michael Fehlig die Kennzahlen des Werks vorgestellt hatte. „Weil der Kreistag die Kreisumlage auf 46,5 Prozent absenkt, entlastet diese Entscheidung unseren Haushalt um 60 400 Euro“, so Fehlig. Das sei Geld, das letztlich in der Samtgemeinde verbleibe.

An großen Brocken der Finanzierung stellt die Samtgemeinde für die Baumaßnahmen an der Wiedau-Schule eine Restfinanzierung von 1,32 Millionen Euro bereit. 200 000 Euro stehen für die Sanierung der kleinen Turnhalle an der Wiedau-Schule im Haushalt, aber viel Geld wird auch die neue Software in der Verwaltung verschlingen, und auch das neue Feuerwehrfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Kirchwalsede belastet die Ausgabenseite. Des Weiteren wird in die Digitaltechnik an den Schulen investiert und das dritte Beet der Klärschlammvererdungsanlage am Klärwerk wird geräumt. Dazu erklärte Samtgemeindebürgermeister Eberle, dass ein Labor den Klärschlamm untersucht habe. „Das Ergebnis beruhigt: Der Klärschlamm kann unbedenklich landwirtschaftlich genutzt werden.“

Er werde auf einige Flächen im Landkreis verteilt, der überwiegende Teil werde aber nach Schleswig-Holstein transportiert.

Zum Personalplan erklärte Kämmerer Fehlig: „Im kommenden Jahr steigt die Zahl der Beschäftigten in der Samtgemeinde auf 54 Personen, weil wir sechs Einstellungen vornehmen, die in der Summe aber nur knapp drei Vollzeitstellen bedeuten.“

Außerdem verkündete Eberle: „Weil 30 Schüler aus Rotenburg und elf aus Visselhövede unsere Oberschule besuchen, hat die Wiedau-Schule eine dritte achte Klasse eingerichtet. Das beweist die gute Qualität ihrer Arbeit. Auch die Schulumbauarbeiten gehen zügig voran.“

Zudem änderte der Samtgemeinderat die Satzung der Gebühren für Dienst- und Sachleistungen, „um Hilfeleistungen anzurechnen, die nicht in den Bereich einer Feuerwehr fallen und die ein anderer Dienstleister ebenfalls erbringen könnte. Dazu zählt zum Beispiel die Rettung einer Katze aus einer Baumkrone oder das Abstreuen einer Ölspur“, zählte Eberle auf.

Mit der Neuanpassung der Gebührensatzung kommt die Samtgemeinde Bothel einer entsprechenden Forderung des Rechnungsprüfungsamts nach.

Abschließend zeichnete der Samtgemeindebürgermeister im Namen des Städte- und Gemeindebundes den Ratsherrn Ludger Brinker (CDU) aus Hassel für 20-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik aus und überreichte ihm die Urkunde des Verbands.