Flurbereinigungsverfahren Bothel startet mit viel Fördergeld

Von: Jens Wieters

Teilen

Hans-Ludger Gerdes (vorn, v.l., ArL), Sylvia Borchers (ArL), Bürgermeisterin Erika Schmidt, Friedhelm Wichern und Carsten Hoops (hinten v.l.), Henning Scheele, Christopher Dodenhoff, Rainer Wachtmann, Andreas Rathjen (alle Arbeitskreis). © ArL

Weite Wege zwischen den Ackerflächen gehören für Bothels Landwirte bald der Vergangenheit an, denn dort steht das Flurbereinigungsverfahren an.

Bothel – Hier ein paar Morgen mit Getreide, dort ein paar Hektar mit Rüben und ein Stück weiter ein Schlag mit Mais. Oftmals müssen Landwirte weite Wege fahren, um ihre Flächen zu bewirtschaften. Einfacher wird es jetzt in Bothel. Denn dort ist nun der Weg frei für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren, das es nicht nur den Bauern ermöglicht, ihren teilweise zersplitterten Grundbesitz durch Flächentausch zusammenzulegen, sondern der Wegebau wird einfacher und auch ökologische Zielsetzungen können leichter realisiert werden.

Für die Maßnahmen stehen Fördergelder des Landes, des Bundes und der EU im Umfang von zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Der Arbeitskreis der Flurbereinigung Bothel hat sich laut Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Verden (ArL), 2019 in einer Bürgerversammlung gebildet und t vier Jahre intensiv über die Neugestaltung des Flurbereinigungsgebiets beratschlagt. Jetzt hat die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte das Verfahren freigegeben, sodass es noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden kann.

Neben den klassischen Zielen wie der Verbesserung der Agrarstruktur durch Wegebau und Zusammenlegung von Flächen, soll auch die Ökologie entlang der Wiedau und Rodau profitieren, Biotopstrukturen sollen entstehen und die gemeindliche Entwicklung gefördert werden.

Ansprechpartner Zuständig für das Flurbereinigungsverfahren beim Amt für Regionalentwicklung sind Sylvia Borchers (Telefon 04231 / 808282) oder E-Mail: sylvia.borchers@arl-lg.niedersachsen.de und Ina Böschen (04231 / 808188) oder E-Mail ina.boeschen@arl-lg.niedersachsen.de.

Das Gesamtvolumen des Vorhabens liegt laut ArL bei mehr als 2,6 Millionen Euro. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zu 75 Prozent durch Fördergelder. Die Gemeinde Bothel beteiligt sich mit 342 000 Euro, sodass die Grundstückseigentümer noch 325 000 Euro aufbringen müssen.

„Ein Flurbereinigungsverfahren ist ein gemeinsamer Prozess. Die am Verfahren beteiligten Grundstückseigentümer wählen zu Verfahrensbeginn einen Vorstand aus ihrer Mitte. Die Einladung zur Vorstandswahl wird demnächst öffentlich gemacht“, informiert Henry Arends vom Arl über das Prozedere.

Das Landvolk Rotenburg-Verden wertet das Verfahren überaus positiv. „Wir sehen die große Notwendigkeit einer Flurbereinigung in einigen Gemarkungen. In der Gemeinde Bothel liegen sehr kleine Flurstücke vor, die teilweise so schmal sind, dass nicht einmal ein Trecker sie befahren kann. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist auch die Förderung des Wegebaus. So ist die Unterhaltung von Wirtschaftswegen doch immer sehr kostenintensiv“, sagt Landvolk-Vorsitzender Christian Intemann.

Den landwirtschaftlichen Verkehr an den Orten vorbei zu leiten, sei sicherlich ebenfalls ein weiterer Vorteil. In der heutigen Zeit stünden immer mehr Ställe eher im Außenbereich. „Darum sind auch andere Routen erforderlich wie die typischen Sternstraßen aus der Vergangenheit.“

Die Ergebnisse des Planungsprozesses Flurbereinigung Bothel, an dem zehn Arbeitskreismitglieder mitgewirkt haben, werden übrigens am Montag 3. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr während einer Aufklärungsversammlung im Bürgerhaus Bothel den Grundstückseigentümern vorgestellt.