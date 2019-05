Flammen im Schornstein

+ Der Schornsteinfeger sorgte mithilfe der Drehleiter für ein kontrolliertes Abbrennen des Feuers. Foto: Wieters

Bothel – Großer Schreck für die Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Botheler Straße Vor der Rodau am Montagabend: Nach dem Anzünden ihres Kaminofens waren weithin sichtbare Flammen aus dem Schornstein geschlagen. Aber die Hausbewohner haben sofort reagiert und gegen 17.10 Uhr per Notruf die Feuerwehren alarmiert. Die Brandschützer aus Bothel, Brockel, Hastedt und Hemsbünde waren bereits nach wenigen Minuten mit 39 Einsatzkräften vor Ort, um im Notfall in größerem Umfang eingreifen zu können.