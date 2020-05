Feuerwehr auf Sparflamme

Bothel – Es ist eine ungewohnte Situation für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr. Das kann auch der Botheler Ortsbrandmeister Oliver Große bestätigen. Denn während der Corona-Krise läuft es auch für seine Truppe anders ab, als normalerweise. „Wir haben alles abgesagt. Es passiert gar nichts.“ Als sich vor Wochen die Anzeichen verdichteten, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen haben wird, „haben wir als Ortsfeuerwehr frühzeitig reagiert und unser Osterfeuer abgeblasen“, erinnert Große sich. „Verbunden mit der Osterfeuerabsage haben wir uns im Ortskommando darauf verständigt, den Übungs- und Ausbildungsdienst einzustellen. Das war eine richtige Entscheidung“, sagt Bothels Ortsbrandmeister. Zumal sich die Aktivitäten abseits des Einsatzgeschehens nicht allein auf die Übungen beschränken, sondern die Feuerwehr viel auswärts unterwegs ist. „Ob Führungen im Feuerwehrgerätehaus, die Brandschutzerziehung im Kindergarten und den Schulen, die regelmäßigen Treffen, Lehrgänge, Fortbildungen, alles ist auf Eis gelegt“, so Große. „Wir sehen uns nur noch bei den Einsätzen.“

Eigentlich sei im Feuerwehrhaus bei sechs Gruppen und der Jugendfeuerwehr jeden Tag etwas los. Jetzt herrsche Stille. Der Betrieb ist auf Sparflamme zurückgefahren. „Die Funktionsträger schauen hin und wieder wie ich auch nach dem Rechten, kontrollieren die Ausrüstung wie die Atemschutzgeräte und die Fahrzeuge“, so Große. Der jetzige Zustand sei eine Art Entschleunigung. „Das ist ein komisches Gefühl, weil die Gemeinschaft nicht da ist. Allen fehlt der Austausch, das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Verarbeiten der Einsatz-Erlebnisse.“ Im Einsatz sei die Distanz schwer einzuhalten, an einigen Stellen sei sie aber umsetzbar. Große schildert: „Wenn wir zu einem Einsatz gerufen werden, erkundet das Führungspersonal die Lage und stimmt die Einsatzstrategie sowie den Personalbedarf ab, entweder per Funk oder in einem großen Kreis mit dem geforderten Mindestabstand zwischen den Helfern.“ In den vergangenen Wochen sind die Feuerwehrleute Große zufolge unter diesen Bestimmungen zweimal ausgerückt, zu einer Türöffnung und zu einem Strohballenbrand in Süderwalsede.

Die Aktiven fänden sich mittlerweile schon gut mit den Maßnahmen ab. Die Gruppenführer hielten Kontakt zu ihren Gruppen über WhatsApp, per E-Mail oder per Telefon. „Nach den Einsätzen wird das genutzte Material desinfiziert und die Hände gewaschen“, so Große. Seine Eltern Dieter und Rita Große sowie seine Schwester Susanne Große haben 70 Behelfsmasken genäht und damit die Ortsfeuerwehr unterstützt. „Die Behelfsmasken liegen in unseren Einsatzfahrzeugen.“

Als Ortsbrandmeister trägt Oliver Große Verantwortung für 85 Aktive, 14 Kameraden in der Altersabteilung und 16 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr. Große: „Im Durchschnitt kommen wir pro Jahr auf 29 Einsätze. Aktuell liegen wir bei 16 Einsätzen, was im Vergleich zu den Vorjahren ein relativ, ruhiges Einsatzgeschehen bedeutet.“