Kindergarten in Bothel brennt ab 

Brand in Bothel: Bis zu 120 Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden waren in der Nacht im Einsatz.

Bothel - Von Michael Krüger. Der Kindergarten "Botheler Feldmäuse" in Bothel ist in der Nacht zu Montag abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat bereits zwei tatverdächtige Jugendliche festgenommen.

Um 2.45 Uhr wurden die örtlichen Feuerwehr von der Leitstelle alarmiert. Ein Nachbar hatte den Brand gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen Flammen aus dem rechten Gebäudeteil, so ein Feuerwehrsprecher.

Da sich der Brand schnell ausgebreitet habe, wurden weitere Kameraden alarmiert. Bis zu 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bothel, Hemsbünde, Hastedt, Rotenburg, Zeven, Hemslingen, Westerwalsede, Kirchwalsede und Süderwalsede waren im Einsatz - zum Teil unter schwerem Atemschutz. Zumindest die Gebäudesubstanz des Anbaus habe man retten können. Die Löscharbeiten vor Ort dauern an. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Spuren führen zu 17-Jährigen

Schon kurz nach der Tat haben sich nach Angaben der Polizei Hinweise auf Brandstiftung ergeben. Spuren führten zu den beiden 17-jährigen Tatverdächtigen, die gegen 5.30 Uhr in der Nacht festgenommen wurden. Die Befragungen dauern an. Wo die jungen Männer herkommen, was ihre Motive sein könnten und wie sie das Feuer gelegt haben, kommentiert die Polizei bislang nicht. Details sollen im Laufe des Tages folgen, sobald die Ermittlungen fortgeschritten sind.

Feuer in Bothel: Kindergarten abgebrannt Zur Fotostrecke

Ortsbürgermeister Heinz Meyer war in der Nacht vor Ort und hat mit seinem Team nach ersten Lösungen für den Kindergartenbetrieb gesucht. Derzeit werden die Kinder im Bürgerhaus gleich gegenüber betreut.