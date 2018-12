Exxon darf in Bellen bauen

Bellen - Der Konzern „ExxonMobil“ darf sofort mit dem Bau der umstrittenen Reststoffbehandlungsanlage auf seiner Betriebstätte bei Bellen beginnen. Das teilt das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit. Das LBEG weist den Widerspruch zurück, den eine Berliner Kanzlei im Auftrag der Samtgemeinde Bothel, der Gemeinde Brockel, des BUND und einiger Nachbarn gegen die bereits im Mai verfügte Baugenehmigung eingelegt hatte. Allerdings hatte der Widerspruch aufschiebende Wirkung, sodass die Exxon nicht mit dem Bau beginnen konnte.

In der geplanten Anlage bei Bellen will Exxon Bauteile reinigen und insbesondere Reinigungsflüssigkeiten aus der Erdgas-Produktion aufbereiten, um sie anschließend separat zu entsorgen. Aufgrund des Widerspruchs hatte Exxon beim LBEG einen Antrag auf Sofortvollzug der Baugenehmigung eingereicht, damit die Bauarbeiten beginnen können. „Denn wir stehen in den Startlöchern“, so Exxon-Sprecher Klaus Torp vor ein paar Wochen.

„Das LBEG hat den Widerspruch und den Antrag auf Sofortvollzug umfassend nach allen fachlichen und rechtlichen Vorgaben geprüft und den Widerspruch zurückgewiesen“, teilt das Landesbergamt jetzt mit. So greife die Reststoffbehandlungsanlage beispielsweise nicht in die Planungshoheit der Kommunen ein und verletze auch keine umweltbezogenen Vorschriften.

„Das ursprünglich von der Gemeinde Brockel versagte Einvernehmen durfte durch die Landesbehörde ersetzt werden, da die Versagung des Einvernehmens nicht im Einklang mit den hierfür maßgeblichen Rechtsvorschriften stand“, heißt es weiter. Entsprechend der vorgenommenen Prüfung sei dem Antrag des Unternehmens auf Sofortvollzug stattgegeben worden. „Exxon darf jetzt mit den Arbeiten zur Errichtung der Reststoffbehandlungsanlage beginnen“, so das LBEG.