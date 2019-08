Explosionen und Rauschbrillen

Jede Menge Action gab es beim Aktionstag verbunden mit einem Tag der offenen Tür, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Kirchwalsede am Sonntagnachmittag aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens eingeladen hatte.

Kirchwalsede - Auf dem Gelände der Familie Widmer hatten Kirchwalsedes Helfer ein buntes Programm mit einigen Höhepunkten zusammengestellt. So staunten nicht nur die jüngsten Zuschauer, sondern auch gestandene Hausfrauen darüber, was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser ablöschen will. Die daraus resultierende Explosion samt Flammenmeer sorgte für einige „Ah‘s“ und „Oh‘s“ beim Publikum. Natürlich zeigte die Feuerwehr auch, wie man den Brandherd richtig erstickt.

Auch der Auftritt einer Suchhunde-Staffel des DRK Kreisverbands Verden sorgte für Aufsehen. Mehrere hundert Gäste erlebten Informatives und Interessantes auf dem Platz vor der großen Maschinenhalle, auf dem sich die Hilfsorganisationen vorstellten.

+ Historische Geräte der Feuerwehren. © Woelki

Die Polizei Rotenburg war mit einem Stand vertreten, an dem sie über ihre Aufgaben informierten. Dort durften sich die Gäste zum Beispiel eine sogenannte Rauschbrille aufsetzen. Mit der wird demonstriert, wie die Wahrnehmung durch Alkohol beeinträchtigt wird. Fatal im Straßenverkehr.

Die Ortsfeuerwehren aus Westerwalsede und Rethem führten Pferdefuhrwerke mit Haspel und Spritzen vor, Gerätschaften, die vor mehr als 100 Jahren zum Löschen von Bränden eingesetzt worden waren. „Damals betätigten die Kameraden die Spritze noch per Muskelkraft. Heute reicht ein Knopfdruck auf die Pumpe und schon läuft sie“, informierten die Brandschützer.

Ihren großen Fuhrpark mit technischem Gerät einschließlich des großen Greifarms, der feinfühlig gesteuert, selbst kleinste Gegenstände aufnehmen kann, präsentierte das Technische Hilfswerk Rotenburg.

„Ich bin mit der Resonanz echt zufrieden. Viele Gäste sind hier. Es ist eine gelungene Veranstaltung, die viele Dinge vermittelt, die die Besucher vielleicht noch nicht so wussten“, staunte Ortsbrandmeister Kai Willenbrock und freute sich über die vielen Menschen, die seiner Feuerwehr zum Geburtstag gratulierten.

Auch an die jüngsten Besucher hatten die Kirchwalseder Brandschützer gedacht und eine Hüpfburg in der Form eines kleinen Löschfahrzeugs und eine Bastelecke aufgebaut, die stets gut besucht war.