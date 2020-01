Erfolgreicher Auftakt zum Jubiläum

Zufriedenes Resümee zur Botheler Faschingsparty / „Wir machen weiter“

+ Es ist gute Tradition, auf der Botheler Faschingsfete auch verkleidet zu erscheinen. Foto: Jessica Reelfs

Bothel – Nach einem Jahr Pause hat der TuS Bothel in diesem Jahr wieder seine beliebte Faschingsparty steigen lassen. Und wenn es nach den Organisatoren geht, soll sich daran in den kommenden Jahren nichts ändern. Denn mit mehr als 1 000 Besuchern am Abend und mehr als 200 Kindern mit ihren Eltern am Nachmittag sei die Party wieder ein voller Erfolg gewesen, sagt Mitorganisator und Fußballobmann Hans-Jürgen Schlifelner. Doch das Weitermachen hängt nicht allein vom TuS ab.