Erfolgreiche Botheler Freibad-Saison

Von: Tobias Woelki

Madlen Jann-Vaimer ist mit dem Verlauf der Freibad-Saison zufrieden. © Woelki (Archiv)

Das Botheler Schwimmbadteam zählte in dieser Saison 3500 Besucher mehr als 2021.

Bothel – Die Besucherzahlen im Botheler Freibad steigen und steigen. Das berichtete Betriebsleiterin Madlen Jann-Vaimer während der vergangenen Sitzung des Botheler Gemeinderats. Mehr als 14 000 Gäste hätten die Verantwortlichen in der abgelaufenen Freibadsaison gezählt. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 3 500 Besucher mehr, freut sie sich.

Die verschiedenen Aktionen und auch die im Bad schon seit Jahren gefeierten Musikabende seien in der Regel gut besucht, aber sie wünsche sich noch ein paar mehr Gäste bei den wiederkehrenden Terminen, berichtete Jann-Vaimer. Insgesamt sechs Schwimmkurse hat sie in dieser Saison geleitet, davon vier Kurse mit Kindern aus dem Kindergarten.

Eine Änderung wird es in der kommenden Freibadzeit im Kiosk geben. Denn wie Bürgermeisterin Erika Schmidt (SPD) berichtete, sucht die Gemeinde ab sofort einen neuen Betreiber, da der aktuelle seinen Vertrag mit der Gemeinde gekündigt hat.

Während der Sitzung bekamen die Politiker auch Informationen zum Kindergarten. Die stellvertretende Leiterin Sabrina Kröger betonte, dass alle Plätze in den Gruppen belegt seien. „Mit Ausnahme der Marienkäfer-Gruppe. Dort sind noch Plätze vorhanden, weil die Betreuung von 8 bis 12 Uhr terminiert ist und viele Eltern sich eine längere Betreuung ihrer Kinder wünschen“, so Kröger. Den Hinweis nahm der Rat auf und will darüber beraten, die Betreuungszeiten der „Marienkäfer“ um zwei Stunden weiter nach hinten zu verlängern.

Zudem teilte Bürgermeisterin Erika Schmidt mit, dass die Gemeinde eine 90-prozentige Förderung der niedersächsischen N-Bank für die Ausstattung der Kindertagesstätte erhalten habe. „Das sind immerhin stattliche 29 000 Euro.“

Mit Blick auf die rasant steigenden Energiekosten aller Orten und der damit verbundenen Schließung von Bädern in der Region atmen die Politiker des Gemeinderats ein wenig auf. „Die meisten unserer Liegenschaften wie zum Beispiel das Freibad oder das Bürgerhaus werden mit Fernwärme der örtlichen Biogasanlage beheizt“, erläuterte Schmidt. „Erst im Januar haben wir die Verträge neu ausgehandelt und langfristig abgeschlossen.“