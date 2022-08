Endlich Platz für Bauwillige in Süderwalsede

Von: Tobias Woelki

Lange wurde in Süderwalsede nach Bauplätzen gesucht, jetzt scheint eine Lösung gefunden. © Woelki

Jahrelang haben die Westerwalseder Gemeinderäte vergeblich Bauland für Süderwalsede gesucht, jetzt scheint es an der Straße Im Königreich zu klappen.

Süderwalsede – Nach x-Jahren ist es bald soweit: Süderwalseder haben demnächst die Möglichkeit, im Dorfbereich ihr Eigenheim zu errichten. Zwar sind zurzeit nur eine Handvoll Bauplätze an der Straße Im Königreich im Gespräch, „aber immerhin“, wie sich die Politiker des Westerwalseder Gemeinderats während der vergangenen Sitzung einig waren.

Denn seit Jahrzehnten sucht die Gemeinde vergeblich. Eine Vielzahl von Anläufen, Bauland zu finden, sind im Sande verlaufen, weil Grundstückseigentümer ihre Flächen entweder weiter selber bewirtschaften wollen oder die Quadratmeter an nachfolgende Generationen der Familie weitergeben möchten. Aufgrund fehlender Bauplätze im Ort blieb vielen Süderwalsedern nur die Wahl, in die Nachbargemeinden auszuweichen und dort zu bauen.

Doch inzwischen scheint Bewegung in das Thema zu kommen, an dem sich bereits zahlreiche Westerwalseder Räte die Zähne ausgebissen haben. Denn zwei Familien von Höfen an der Straße Im Königreich möchten bauen und haben einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde gestellt. Die ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebe werden nicht mehr als solche genutzt, aber um Gebäude zu erhalten und den Kindern und Kindeskindern eine bauliche Entwicklungsmöglichkeit zu sichern, hat sich der Gemeinderat mit den Anträgen beschäftigt.

Vorausgegangen waren zahlreiche Gespräche mit dem Landkreis und der Gemeinde, weil die die Interessen der Öffentlichkeit zu vertreten hat und Privatleuten das Bauen nicht so einfach ermöglichen kann, auch wenn die Beweggründe nachvollziehbar sind. So hat es viele Gespräche gegeben, um einen Kompromiss zwischen privaten Baumöglichkeiten und öffentlichem Interesse herzustellen. Dabei hat die Gemeinde das bauleitplanerische Instrument einer Klarstellung- und Ergänzungssatzung genutzt, das Planerin Kira Möller von der PGN Rotenburg an dem Abend dem Rat und Besuchern erläuterte, um kleinflächig Bauland auszuweisen.

Danach planen die Familien, auf eigenem Grund im östlichen Bereich der Ortschaft Süderwalsede Baugrundstücke zu schaffen. Die Erschließung ist gesichert. Und die Bauleitplanung füge sich in das Dorfbild ein, da es sich nur um eine Handvoll Bauplätze handele, so Möller. „Die Planung wird nun öffentlich ausgelegt. Nach der Trägerbeteiligung kann der Rat die Satzung beschließen. Das könnte im Januar 2023 der Fall sein.“

Durch die Ergänzungssatzung werden landwirtschaftliche Flächen aus dem Außenbereich dem Innenbereich zugeordnet. „Das ist eine charmante Lösung. Damit entstehen mehrere Bauplätze, wobei zwei davon der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Familien innerhalb von drei Jahren diese beiden Bauplätze nicht verkaufen, wird die Gemeinde sie erwerben und vermarkten“, betonte Bürgermeister Jochen Hestermann (CDU). Der lobte ebenso wie der gesamte Rat den Schachzug, weil mehrere Bauplätze entstünden, und „das ist gut für Süderwalsede“. woe