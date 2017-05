SPD-Diskussionsabend: Am Ende mehr Fragen als Antworten

Thema Landwirtschaft

+ © Woelki Auf dem Podium (v.l.): Der örtliche SPD-Landtagskandidat Tobias Koch, Wiard Siebels und Werner Meyer, SPD-Vorsitzender. © Woelki

Brockel - Von Tobias Woelki. Der Gast aus Aurich schien kurz irritiert, erwies sich dann aber als streitbarer Gesprächspartner in der Sache. Mit so viel Gegenwind hatte er gar nicht gerechnet, und so entwickelte sich eine sehr lebhafte und kontroverse Diskussion zwischen Wiard Siebels, dem agrarpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion auf der einen Seite und den mehr als 40 Gästen, darunter Landwirte, SPD-Mitglieder und Interessierte, auf der anderen.