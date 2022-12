„Emmas Kids“: Bothels neue Kinderfeuerwehr

Von: Jens Wieters

„Emmas Kids“, so heißen die Mitglieder der neu gegründeten Kinderfeuerwehr Bothel, die nach dem Oldtimer in der Fahrzeughalle benannt ist. © Wieters

25 Kinder, alle tragen einen roten Pulli und alle hören auf denselben Spitznamen: Erstmals in der Geschichte der Samtgemeinde Bothel gibt es eine Kinderfeuerwehr.

Bothel – Alle lieben Emma. Kein Wunder, denn der knuffige Oldtimer im Botheler Feuerwehrhaus ist ein echter Hingucker – und jetzt auch Namensgeber für die erste Kinderfeuerwehr in der Gemeinde und sogar auch die erste in der Samtgemeinde. „Emmas Kids“ heißt die wuselige Gruppe, die am Mittwochabend feierlich gegründet wurde. Die sechs- bis siebenjährigen Kinder werden in ihren knallroten Sweatshirts jetzt spielerisch an die vielfältigen Aufgaben herangeführt, die auf sie im späteren Feuerwehrleben warten.

Dafür ist Tanja Würker und ihr sechsköpfiges Team zuständig, das sich in den kommenden Jahren intensiv mit der Kindergruppe beschäftigen wird. „Wir haben bereits vor dieser offiziellen Gründung ein paar Aktionen veranstaltet wie Bastelnachmittage oder aktuell gerade die Teilnahme am Weihnachtsbaumverkauf“, gab Würker während der Zeremonie bei frischen Waffeln und warmen Kakao schon einen kleinen Einblick in ihre Arbeit, die sicher aufregend und auch ein bisschen anstrengend wird: „Denn manchmal ist es sicherlich einfacher, ein Sack Flöhe zu hüten, aber es macht total Spaß“, so Würker schmunzelnd mit Blick auf die aufgeweckten 25 Kinder, die allesamt aus Bothel stammen.

Die fallen aber ja nicht einfach vom Himmel, sondern es war schon ein Stück weit Werbung nötig, um die Kinder für den Brandschutz zu begeistern. „Ausschlaggebend war sicherlich auch das Zeltlager der Kreisfeuerwehrjugend, das im Sommer in Bothel stattgefunden hat“, so Gemeindefeuerwehrsprecher Dennis Preißler. „Dort haben wir beim Tag der offenen Tür fleißig Werbung für die Kinderfeuerwehr gemacht.“

Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Austel hatte sich zur Gründungsveranstaltung ebenfalls auf den Weg nach Bothel gemacht und betonte, dass sich die Ortswehr, „passend zur Weihnachtszeit, das wohl größte Geschenk“ durch die neue Kindergruppe selber gemacht habe.

Aber auch das komme nicht von irgendwo her, sondern bedeute viel Engagement, viel Personal und auch Materialbeschaffung bereits im Vorfeld vor solch einer Gründung.

„Mit der Botheler Kinderfeuerwehr haben wir jetzt 17 Gruppen im gesamten Landkreis Rotenburg. Und das ist gut so, denn wir brauchen den Nachwuchs“, so Austel. Aber neben den ganzen technischen Dingen, die die Kinder im Laufe der kommenden Jahre lernen würden, käme auch viel Sozialkompetenz hinzu. „Denn die Vermittlung der Werte, für die die Feuerwehren stehen wie Kameradschaft, Verantwortungsgefühl und Teamarbeit, ist nicht zu unterschätzen für ihren weiteren Lebensweg“, betonte Austel, der sich auf die kommenden Treffen aller Kinderfeuerwehren des Landkreises freut.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle hofft, dass „alle 25 Kinder Spaß an und in der Feuerwehr haben und recht oft mit der Emma im Dorf unterwegs sind“.

Weil diese kleinen Abenteuer aber auch schnell hungrig machen, hatte Gemeindebürgermeisterin Erika Schmidt ein kleines Geldgeschenk für das nächste Verpflegungspaket der Kids dabei. „Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass die erste Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde aus Bothel kommt“, so Schmidt.

