Einsatz für den Datenschutz

Bothel – „Not macht erfinderisch!“ Unter diesem Motto hat die Botheler Feuerwehr jetzt kurzerhand zur schweren Rettungsschere gegriffen und damit eine Computer-Festplatte kurz und klein geschnitten – und zwar zur Rettung des Datenschutzes.

Was war passiert? Im Einsatzleitwagen der Feuerwehr ist ein Computer verbaut, in den alle Daten der Feuerwehreinsätze eingegeben und gespeichert werden. „Dazu gehören die entsprechenden Uhrzeiten, welche Wehren wo genau im Einsatz waren und welches Gerät verwendet wurde“, erläutert Bothels Gemeindefeuerwehrsprecher Dennis Preißler. Aber auch die Personalien und Adressen der Geschädigten würden aus Dokumentationsgründen penibel erfasst. „Es wird auch gespeichert, wie lange wir gebraucht haben, Person X aus einem verunglückten Auto zu befreien oder Person Y aus einem brennenden Haus zu retten.“ Sehr sensible Daten also.

Nun war es aber so, dass die „Festplatte in unserem Rechner eine Macke hatte“, so Preißler. Im Rahmen der Garantie sollte sie zum Hersteller gesendet werden. „Nach der Datenschutzverordnung dürfen wir die Festplatte aber nicht in fremde Hände geben. Allerdings sind die Einträge nicht so einfach zu löschen“, hat der Botheler in Erfahrung gebracht. Bei einem vergleichbaren Fall in Süddeutschland sei ein mehrstündiger Löschversuch nämlich irgendwann abgebrochen worden.

Der amerikanische Hersteller der Speicherplatte habe sich zunächst etwas verwundert über den in Deutschland geltenden Datenschutz gezeigt. „Die Firma hat uns darum empfohlen, nur Teile der Platte zu schicken“, berichtet der Feuerwehrsprecher. „Allerdings kam kurz danach die Information, dass wir die Festplatte nicht öffnen sollten, da sie mit einem Gas gefüllt sei und der amerikanische Arbeitsschutz die Maßnahme mit normalen Werkzeugen nicht zuließe. Dabei ist es doch relativ harmloses Helium“, wunderte sich nun Preißler über die Amerikaner.

Also was tun? „Wir haben uns entschlossen, die Festplatte so zu zerstören, dass die Daten niemals rekonstruiert werden können“, beschreibt Preißler das weitere, doch eher ungewöhnliche Vorgehen. So holten Daniel Beck und Preißler die Rettungsschere aus dem Gerätefundus der Feuerwehr und setzten das hydraulisch betriebene Werkzeug an, um den Datenträger in kleine Schnipsel zu zerschneiden. „Normalerweise wird die Schere genutzt, um Personen nach Verkehrsunfällen aus den Autowracks zu befreien.“

Es habe sogar noch einen Anruf aus den USA gegeben, dass man solch einen Fall noch nie erlebt habe, „und dass die Geschichte in der Firma die Runde mache“, so Preißler. „Aber mit der Aktion hat die Ortsfeuerwehr Bothel wohl den ersten landesweiten Einsatz zur Rettung des Datenschutzes erfolgreich abgearbeitet.“ Die Brandschützer hoffen jetzt, dass eine neue Festplatte zügig das Feuerwehrhaus erreicht.

Und was ist mit den nun zerstörten Daten? „Die werden zum Glück regelmäßig vom Einsatzleitwagen auf den Server der Samtgemeindeverwaltung übetragen und auch dort gesichert. Es ist also nichts verloren“, so Preißler.