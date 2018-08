Von einer Schnapsidee um die Welt

Herbert Röhrs und Wiebke Gundelsweiler von der Blaskapelle Hemslingen sind in Gedanken schon in Kanada. J Foto: Woelki

SÖHLINGEN - Hauptsache weit weg! Hemslingens Hobbymusiker reisen gerne – in ferne Länder auf entfernte Kontinente. In diesem Jahr heben sie wieder ab, diesmal heißt das Reiseziel Kanada. Wie die Touren zuvor, organisiert Herbert Röhrs von der Blaskapelle Hemslingen die Unternehmung über den Atlantik. „Wir fahren immer in den Herbstferien. Die Reise mit 50 Personen, darunter Musiker der Blaskapelle und Gäste, ist bereits ausgebucht“, so der Organisator.

Am 28. September um 6 Uhr mit dem Bus ab der Grundschule in Hemslingen startet der Tross. Auch die Vorsitzende der Blaskapelle Hemslingen, Wiebke Gundelsweiler, strahlt: „Wir sind alle ganz aufgeregt und freuen uns riesig auf die Reise.“ Herbert Röhrs kennt sich aus mit dem Organisieren von Reisen. Für die Blaskapelle plante er die erste Tour nach Brasilien im Jahr 2003 – mit diversen Auftritten. „Aus einer Schnapsidee ist damals die Reise entstanden“, erinnert er sich. „Als wir wieder Zuhause ankamen, waren alle für eine Wiederholung.“ Gesagt, getan. 2008 flog die Blaskapelle nach Südafrika mit Auftritten in Kapstadt, 2013 nach Neuseeland und nun steht Kanada auf dem Programm. „In Gedanken bin ich bereits zweimal hin- und hergeflogen“, schmunzelt der Söhlinger. „Auf unseren Reisen wollen wir Land und Leute kennenlernen und natürlich viel musizieren. Wir erleben auf unseren Reisen Spaß, Urlaub und Musik. Die Reiseziele entscheiden immer die Mitglieder auf dem Jahrestreffen der Blaskapelle.“ Ob er gut schlafen kann? „Natürlich“, lächelt er. Seit Monaten habe er die Reise vorbereitet und die Teilnehmer auf einem Treffen informiert. Die Reise sei seit Wochen bereits finanziert gewesen, so Röhrs. „Wenn wir reisen, gehören dazu auch unbedingt Auftritte. Das ist auch in Kanada der Fall“, so der Reiseleiter. 17 Tage tourt die Gruppe durch Nordamerika. Ab Frankfurt geht es per Flieger nach Toronto, dann zu den Niagarafällen, Wandeln auf den Fährten „des letzten Mohikaners“ mit Bootsfahrt auf dem Ontariosee und dem Besuch eines historischen Forts. Weiter führt die Reise über Kingston nach Ottawa mit dem Auftritt auf dem Platz vor dem kanadischen Parlament. Auch wollen sich die Hemslinger das Trainingscenter der Royal Canadian Mountain Police und Montreal anschauen.

„Auftritte während unserer Reise sind geplant in Toronto beim Germania Club of Hamilton sowie in deutschen Clubs. Am letzten Tag geben wir dann noch ein Konzert in Waterford auf dem Kürbisfest“, schildert Herbert Röhrs. Er habe aber auch viel Freizeit eingeplant, „damit wir die Reise in Ruhe genießen können“. J woe