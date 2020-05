Eine ungewöhnliche Sitzung für den Botheler Rat

Gemeinde hat zwölf Bauplätze verkauft

+ In größerem Abstand als sonst tagen die Ratsmitglieder im Botheler Bürgerhaus. Foto: Woelki

Bothel – Auch die Kommunalpolitik ist von den während der Corona-Pandemie geltenden Maßnahmen nicht ausgenommen. Erste politische Sitzungen starteten in den vergangenen Wochen wieder, allerdings stets unter gebotenen Schutzmaßnahmen. So war es jetzt auch in Bothel, wo der Rat im Corona-Modus im Bürgerhaus tagte. Im Eingangsbereich informierte ein Hinweisschild die Bürger über Verhaltensregeln. Sie wurden dazu angehalten, das auf einem Tisch bereits stehende Desinfektionsmittel zu nutzen. Die Gäste, die im Flur auf den Beginn der Sitzung warteten, trugen eine Mund- und Nasenbedeckung. Noch tagte der Verwaltungsausschuss. Schließlich ging es los und die Besucher durften die Plätze einnehmen, die in einem Sicherheitsabstand voneinander aufgestellt waren. Das galt auch für die Mitglieder des Gemeinderats, von denen jeder an einem eigenen Tisch saß.