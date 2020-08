Gewittersturm trifft Hastedt besonders hart / Zahlreiche Bäume knicken um

+ © Menker Zwischen Hastedt und Bothel sind die Waldschäden am massivsten. Unzählige Bäume brechen. © Menker

von Farina Witte

Bothel/Hastedt/Hemsbünde – Eine Schneise der Verwüstung hat am späten Montagnachmittag ein Gewittersturm in vielen Ortsteilen der Samtgemeinde Bothel angerichtet. Besonders betroffen waren Hemsbünde, Hastedt und Worth, berichtete Feuerwehrsprecher Dennis Preißler. An der Hasteder Straße zwischen Hastedt und Bothel ist gleich ein ganzes Waldstück beschädigt worden. Auf rund vier Hektar sind zahlreiche Bäume, vor allem Kiefern, aber auch einige Eichen, umgestürzt. Dabei, so Preißler, seien auch einige auf die Straße gestürzt und hätten ein Auto beschädigt. Der Autofahrer war daraufhin in dem Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber von der Feuerwehr unverletzt befreit werden. Das Auto sei allerdings stark beschädigt worden.