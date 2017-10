Westerwalsede will in den VBN

+ Bald könnten auch in der Gemeinde Westerwalsede VBN- Haltestellenschilder, wie hier in Kirchlinteln, stehen. - Foto: lee

WEsterwalsede - Die Gemeinde Westerwalsede will auch in den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN) eintreten. Das hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, nachdem Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle das Konzept kurz vorgestellt hatte. „Visselhövede kann nur in den VBN rein, wenn unsere Samtgemeinde auch beitritt“, zeigte Eberle auch den Zugzwang in der Beziehung zu den Nachbaren im Süden auf. Auf die Samtgemeinde Bothel kämen dann 50 Cent pro Einwohner Kosten im Jahr für den VBN-Förderfonds zu, der allerdings beim Etablieren des neuen Anrufsammeltaxis (AST) in der Samtgemeinde mehr als genug wieder zurückfließen solle. Denn neben den Vorteilen von einheitlichen Fahrscheinen im VBN wäre ein AST für alle Mitgliedsgemeinden ein riesiger Pluspunkt, so Eberle. Die Planung dafür würden auch die Experten vom VBN übernehmen, die auf langjährige Erfahrungswerte bei derartigen Projekten zurückgreifen könnten.