Ein neuer Stein für Pawel Wolkowisky

Hemslingen – Pawel Wolkowisky hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Als sowjetischer Zwangsarbeiter starb er mit 32 Jahren im Mai 1943 auf einem Hof in Hemslingen. Den Leichnam beerdigte die Gemeinde Hemslingen auf dem örtlichen Friedhof. Dank Fördermittel der Landesregierung ist die Grabstätte jetzt neu gestaltet worden. Das Ergebnis haben die Gemeinde und die Samtgemeinde Bothel bei einem Ortstermin präsentiert.

Die Gemeinde- und auch die Samtgemeindeverwaltung pflegen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Grabanlage, „weil es sich um ein Kriegsgrab handelt“, erklärt Ina Schwarz, die sich in der Samtgemeindeverwaltung auch um das Thema Kriegsgräber kümmert. So lagen um dem Hemslinger Friedhof neben dem sowjetischen Zwangsarbeiter sechs Engländer, die beim Abschuss ihrer Maschine ums Leben gekommen sind. „Sie wurden in den 70er-Jahren auf dem Seedorfer Friedhof umgebettet“, berichtet Ina Schwarz und schildert: „Auf dem Friedhof in Hemsbünde liegen drei, in Westerwalsede 25 Marinesoldaten.“ Bei Feuergefechten 1945 kamen sie ums Leben.

Die Grabanlage von Pawel Wolkowisky erhielt einen neuen Stein mit Inschrift und eine Umfassung, die Dieter Löding vom Unternehmen Naturstein Schaab aus Visselhövede gestaltet hat. „Wir haben uns für die Inschrift ,sowjetischer Zwangsarbeiter‘ entschieden, weil wir seinen Geburtsort nicht zuordnen können. Wir wissen nur, dass er aus der Ukraine stammte. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) ist dabei, online eine Gräbersuche aufzubauen“, so Ina Schwarz. „Mit den Jahren sah das Grab mit Bodendeckern und verwittertem Stein unansehnlich aus. Wir als Gemeinde haben uns mit Blick auf die Erinnerungskultur dazu entschieden das Grab neu anzulegen“, sagt Bürgermeister Henry Gerken (SPD) und merkt an: „Pawel Wolkowisky, so unser Kenntnisstand, ist an einer Kopfverletzung gestorben.“ woe