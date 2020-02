Feuerwehr hat Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle

Räume stark verraucht

+ Die Feuerwehrkräfte besprechen am Einsatzort die Lage.

Kirchwalsede – Bei einem Hausbrand an der Westerwalseder Straße in Kirchwalsede hat sich am Sonntagabend der Eigentümer verletzt. Dem Bericht der Feuerwehr zufolge hat es in einem Flur gebrannt und der Rauch sich rasch in dem Mehrfamilienhaus verbreitet.