Frauen-Power: Bothels Grüne besetzen Vorstand neu

Von: Jens Wieters

Das neue Führungsteam der Botheler Grünen mit Annette Schmermbeck (v.l.) als stellvertretende Sprecherin, Sinikka Lüdemann als Beisitzerin und Sprecherin Sabine Holsten. © Privat

Der Botheler Ortsverband der Grünen wird künftig nur von Frauen geführt. Sabine Holsten als Sprecherin, Annette Schmermbeck als ihre Vertreterin und Lehrerin Sinikka Lüdemann als Besitzerin haben sich vor allem dem Klimaschutz vor Ort verschrieben.

Hemslingen – Der Botheler Ortsverband der Grünen wird künftig nur von Frauen geführt. Das ergab die Mitgliederversammlung des Ortsverbands im Hemslinger Gasthaus Meyer, bei der turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt werden musste. Die pensionierte Kriminalbeamtin Sabine Holsten (63 Jahre) ist als Sprecherin bestätigt worden, neu hinzugekommen sind Finanzwirtin Annette Schmermbeck (48) als ihre Vertreterin und Lehrerin Sinikka Lüdemann (48) als neue Beisitzerin.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Jasmin Fillies, Henry Meyn und Ralf Hastedt stellten sich laut Auskunft der Grünen nicht wieder zur Wahl.

„Ein Herzensthema ist für uns weiterhin der Klimaschutz – auch und vor allem auf kommunaler Ebene, denn hier geschieht die Umsetzung vor Ort. Und man muss ganz deutlich sagen: Da ist noch viel Luft nach oben“, fordert Holsten möglichst schnell einen umfassenden Maßnahmenkatalog.

In Bothel gehe es zum Beispiel zurzeit um die Umsetzung naturverträglicher Energieerzeugung durch Wind- und Sonnenenergie. „Ein grünes Projekt im Samtgemeinderat in Zusammenarbeit mit der Bürgerliste und der FDP, auf Freiflächen durch die Kraft der Sonne in größeren Mengen naturverträglichen Strom zu erzeugen, wurde seitens der Verwaltung ausgebremst“, kritisiert Holsten. Sie spielt damit auf die Forderung an, größere und zusammenhängende Flächen für Freiland-Photovoltaikanlagen bereitzustellen.

Kritik an Photovoltaik-Entscheidung des Samtgemeinderats

Die anderen Fraktionen hatten sich während der vergangenen Sitzung des Samtgemeinderats bekanntlich mehrheitlich anders entschieden und wollen die Ergebnisse eines Arbeitskreises umsetzen, der sich zuvor mit der Thematik über mehrere Monate befasst und einige Potenzialflächen nach bestimmten Kriterien herausgearbeitet hatte. So wird aktuell in der Botheler Verwaltung intensiv daran gearbeitet, Entwürfe für entsprechende Änderungen der Flächennutzungspläne auf den Weg zu bringen.

Doch das ist Holsten nicht genug: „Das Deutsche Institut für Urbanistik hat gerade noch einmal klargestellt, dass die einzelnen Kommunen mit wenigen Ausnahmen immer noch nicht genug für die Energie- und Wärmewende tun würden.“

Die Botheler Grünen bringen in der Diskussion noch einen anderen Aspekt ins Spiel: „Im öffentlichen Diskurs fehlt die sehr naturverträgliche Energieerzeugung mittels einer neuen Drachentechnik. Die ist kombinierbar mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen und erzeugt Strom durch einen etwa containergroßen Drachen in rund 300 Metern Höhe.“ Es seien keine großen Fundamente mit viel Stahl und Beton nötig, so die Grünen.

Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, ist die beste Kilowattstunde.

Für den Ortsverband ist auch klar, dass die „noch nicht genug beachtete Biodiversitätskrise, sprich das nicht enden wollende Artensterben“, mit der Erzeugung von Energie unbedingt in Einklang gebracht werden müsse. Sabine Holsten: „Wir sind uns alle einig, dass jede Kilowattstunde, die nicht ge- und somit verbraucht wird, die beste Kilowattstunde ist.“

Aber auch jenseits des Klimaschutzes wollen sich die Grünen bei den lokalen Themen einbringen. „Da geht es vor allem um die mit hohen Kosten verbundene Rathauserweiterung, die sich aktuell in der Planung befindet.“

Ein weiterer Dauerbrenner in den Gemeinden „und nicht nur in Bothel, sondern in weiten Teilen des Landes“ ist die Betreuung in den Kindergärten und Schulen. „Wenn Mütter und Väter nicht wissen, wie die Kinder adäquat zum Beispiel auch in Ferienzeiten betreut werden, kann es für die Familien sehr belastend sein“, weiß Holsten. „Eine Lösung scheint hier nicht einfach.“