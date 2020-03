Dorftreff bringt Einwohner zusammen

Westerwalsede - Von Henning Leeske. Der Dorftreff „Werft“ in Westerwalsede bietet seit nunmehr etwas mehr als einem Jahr sehr vielseitige Veranstaltungen. Der Sport- und Kulturverein hat mit den regelmäßigen Themenabenden eine Veranstaltung etabliert, die die Menschen in Westerwalsede und der Umgebung zusammenbringen. Im Gespräch mit der Kreiszeitung zieht der neue Vorsitzende Harald Scheer eine Bilanz nach einem Jahr und gibt einen Ausblick für die Zukunft, in der er als Vorsitzender sich noch mehr einbringen werde.

Die Verantwortlichen des Vereins organisierten Informationsabende, die alle möglichen Themenfelder abdeckten. Der Start vor einem Jahr war das richtige Heizen mit Kamin und Ofen. Der Schornsteinfegermeister Frank von der Brehling hatte jede Menge Tipps parat für die vielen Interessierten, die diesen ersten Infoabend besucht hatten. Die dann folgende Vielfalt an Themen zeigt, wie bemüht der Verein war und ist, unterschiedliche Menschen anzusprechen und Abwechselung zu bieten. So ging es mal um Einbruchsschutz, mal um Ernährung und ein anderes Mal um das schwierige Thema Demenz. Auch Kulturelles fand seinen Platz, wie etwa die Lesung mit Jutta Michels aus Ahausen, die ihren Krimi über einen echten Kriminalfall in ihrer Wahlheimat vorstellte. „Bis auf den letzten Platz waren wir an diesem Abend wieder ausgebucht, weil das Thema offensichtlich viel Interesse weckte, nicht nur bei den Westerwalsedern“, sagt die zweite Vorsitzende Marlene Hestermann.

Von Vorteil bei den Veranstaltungen mit Anmeldungen sei dabei, dass man bei besonders großer Nachfrage auf den Schulungsraum der Feuerwehr ausweichen kann. Der Verein ist also flexibel und kann reagieren, wenn mal mehr oder mal weniger Anmeldungen eintrudeln. „Also 25 Leute hatten wir eigentlich immer bei den Themenabenden“, so Scheer. Viel Arbeit falle im Vorfeld trotzdem an, etwa wenn es um die Referentensuche geht. So sei es schon vorgekommen, dass die Organisatoren sich schnell auf ein Thema einigen konnten, die Referentensuche aber mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Manchmal hätten sie hingegen auch zu dem Themenvorschlag direkt einen fachkundigen Vortragenden im Kopf.

In diesem Jahr gab es bereits drei Informationsabende im Dorftreff, und zwar zur digitalen Fotografie und zur Patientenverfügung mit einem Rechtsanwalt sowie zu der Anlage von Hochbeeten. „Die bisherigen Themenabende waren sehr erfolgreich und uns freut auch, dass viele Interessierte sogar extra aus anderen Gemeinden kommen, weil sie besonders großes Interesse an den Themen haben“, sagte der neue Vorsitzende Harald Scheer. „Wir hoffen, dass es auch weiterhin so ist. Auch Gäste aus anderen Gemeinden sind immer gerne gesehen“, so Scheer.

Der Dorftreff „Werft“ hat aber noch mehr zu bieten, denn alle zwei Wochen wird Doppelkopf gespielt und auch der Seniorennachmittag komme sehr gut an. „So wird der Dorftreff mittlerweile vom ganzen Dorf angenommen, was uns sehr freut. Ohne unsere vielen Helfer wäre das Programm aber nicht zu schaffen“, berichtete Scheer einen Dank an alle Beteiligten. Denn auch aufwendige Events, wie ein gemeinsames Knippessen für ganz Westerwalsede, haben sie schon auf die Beine gestellt.

Mit den Themenabenden geht es auch weiter: Am Sonntag, 22. März, folgt der Filmnachmittag mit der Feuerwehr. Um gesunde Kräuter geht es am Montag, 6. April. Dann wird die Landfrau Sabine Bassen aus Scheeßel informieren. Am 18. April bringt der Winzer Becker seine edlen Topfen zur Weinprobe mit, und die Teilnehmer werden alles über trockenen Riesling oder liebliche Spätlese erfahren. Auf die Grillsaison vorbereiten können sich die Teilnehmer eines Grillkurses am 4. Mai. Ebenfalls kulinarisch wird es am 7. September, wenn es um essbare Pilze geht. Der Vortrag „Ich lebe mit meiner Trauer“ von Heike van Wessel schließt am 2. November das Jahresprogramm vorerst ab.

Die Macher der Themenabende sind auch für Anregungen dankbar. Denn laut Scheer laufen langsam die Planungen für das kommende Jahr an, weil fachlich hochwertige Abende viel Vorbereitung bedürfen. Dass es weiter vielseitig wird, das lässt sich an den bisherigen Veranstaltungen erkennen.