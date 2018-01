Dorferneuerung ist das große Ziel

Gemeinde Hemsbünde hat viel vor in diesem Jahr / Tus Hemsbünde bekommt Unterstützung

+ Die von der Gemeinde Hemsbünde erworbene Hofanlage auf der anderen Straßenseite des Mehrzweckgebäudes. - Foto: Woelki

Hemsbünde - Sehnsüchtig wartet die Gemeinde Hemsbünde auf eine Nachricht, denn die hätte positive Initialwirkung. „Wir hoffen auf die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm“, erläutert Bürgermeister Manfred Struck (SPD). „Würde die Region aufgenommen, könnten wir eine Vielzahl von Projekte planen und optimal finanzieren, weil dann Fördermittel fließen würden“, so Struck. Dann könnte die Gemeinde planerisch lossprinten und ihr Großprojekt in Hemsbünde anfassen. Dort hat sie vor Monaten eine Hofanlage gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus erworben. In einem Bereich mit Werkstatt und Aufenthaltsraum ist der Bauhof mit seinen Maschinen untergekommen. Das Gebäude ist derzeit überwiegend unbewohnt, nur vorne ist ein Friseurgeschäft drin. „Was mit dem Gebäude geschehen soll, entscheidet der Rat“, so Struck.