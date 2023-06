Dorfentwicklung: Viele Pläne für Kirchwalsede

Von: Henning Leeske

Das Denkmal wird optisch hergerichtet. © Leeske

Der Kirchwalseder Rat plant Maßnahmen am Friedhof, am Denkmal und an der Infotafel.

Kirchwalsede – Im Rahmen der Dorferneuerung sollen in Kirchwalsede gleich mehrere Vorhaben gefördert werden. Darüber hat der Gemeinderat während der letzten Sitzung vor der Sommerpause beraten, um Förderanträge rechtzeitig vor der Frist am 30. September stellen zu können. Dazu sollen für die Baumaßnahmen nun auch Angebote eingeholt werden. Im Einzelnen geht es um die Gestaltung des Kriegerdenkmals an der Wittorfer Straße, die Neugestaltung des Friedhofs in Kirchwalsede und die Infotafel über das Dorf bei der Scheune Eggers.

Ein Umsetzen des Kriegerdenkmals bringe laut Bürgermeister Friedrich Lüning (BLM) nichts, weil das Grundstück sowieso ungeeignet wäre, um es einer anderen Verwendung zuzuführen. „Das Grundstück ist für ein Haus viel klein“, nannte er als Beispiel. Auf dem Denkmal sollen nun beispielsweise die Schriftzüge überarbeitet werden, damit das Andenken an die Toten der beiden Weltkriege in Kirchwalsede auch in Zukunft bewahrt werden kann. Detaillierte Pläne für die Neugestaltung sollen demnächst ausgearbeitet werden.

Am Friedhof ist geplant, den Eingangsbereich in Verlängerung des Buchenweges attraktiver zu gestalten. Auch die Abstellfläche für die Entsorgungscontainer soll überarbeitet werden, damit die letzte Ruhestätte der Kirchwalseder insgesamt optisch eine ordentlichere Erscheinung hat.

Weiter soll die Infotafel über das Dorf Kirchwalsede überarbeitet werden. Aktuell sind zum Beispiel die Neubaugebiete darauf noch nicht verzeichnet. „Die Tafel steht an der Eggers-Scheune und benötigt außerdem ein neues kleines Dach“, so der Bürgermeister. Der alte Regenschutz sei dem Vandalismus zum Opfer gefallen, weshalb die Tafel nun voll der Witterung ausgesetzt sei. Zudem sollen die beiden Wanderwege der Nordpfade, die Kirchwalsede berühren, zusätzlich auf der Karte eingetragen werden.

Hundefreilauffläche soll kommen

Auch eine potenzielle Freilauffläche für Hunde haben die Kommunalpolitiker mit den anwesenden Bürgern im Sitzungslokal Poseidon diskutiert. „Ich hatte fünf Interessierte für eine Freilauffläche für heute eingeladen. Leider ist nur eine Familie erschienen“, sagte Bürgermeister Lüning. Aber dennoch seien alle Hundebesitzer in Kirchwalsede eigentlich davon betroffen, weil auch außerhalb der Brut- und Setzzeit die Hunde in der Landschaft nicht frei herumlaufen dürften. „Für das Wild wäre das eine zu große Störung durch den Hund, und durch den Wolf wäre das eine große Gefahr für den Hund“, brachte es eine Hundehalterin auf den Punkt.

Deswegen werde nun nach einer Grünlandfläche am Ort gesucht, wo die Kirchwalseder Hunde im geschützten, weil umzäunten Bereich frei laufen können. „Die Halter müssen aber alles mitnehmen, was der Hund dalässt“, so ein Ratsherr, denn die Fläche solle weiterhin für das Grünfutter des Milchviehs genutzt werden.