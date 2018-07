DLRG Hemslingen baut Wasserrettung aus

Hemslingen - Von Tobias Woelki. Die DLRG Hemslingen-Söhlingen geht einen neuen Weg und setzt verstärkt auf die Qualifizierung ihrer Helfer. „Wir haben inzwischen drei neue Sanitäter in unseren Reihen, die sich auf die Wasserrettung spezialisiert haben“, berichtet Bernd Naujoks, Vorsitzender der DLRG Hemslingen-Söhlingen.

„In Ottersberg im Landkreis Verden haben sich unsere Helfer zu Sanitätern ausbilden lassen. Im Herbst folgt der zweite Teil der Ausbildung. Nach Abschluss sind sie dann offiziell DLRG-Rettungssanitäter“, berichtet Naujoks nicht ohne Stolz.

Der Vorsitzende betont: „Unsere Ortsgruppe plant den Aufbau einer Sportgruppe, die regelmäßig an Wettbewerben teilnimmt, und mittelfristig auch eine spezielle Einheit für die Wasserrettung. Wir wollen uns in Zukunft damit besser aufstellen, damit wir auch für junge Helfer attraktiv sind.“

Allerdings kosten diese Maßnahmen und Perspektiven auch Geld. „Aktuell brauchen wir eine Sanitätsausrüstung mit mobilem Defibrillator, Sauerstoff und Beatmungsgerät, die rund 5000 Euro kostet. Wir haben dazu bereits Sponsoren angesprochen. Wir freuen uns natürlich, wenn uns weitere Gönner finanziell helfen könnten bei der Anschaffung“, so Naujoks. Denn schließlich unterstützt die DLRG, sofern es die Zeit der ehrenamtlichen Helfer erlaubt, die Badleitungen in Hemslingen und in Bothel bei der Badeaufsicht.

Jede Woche gibt es ein Rettungsschwimmer-Training

„Inzwischen zählt unsere Ortsgruppe zwölf ausgebildete DLRG-Retter“, berichtet Naujoks. Wobei die Ortsgruppe einen besonderen Schwerpunkt auf die Schwimmausbildung legt. „Wir bieten regelmäßig jede Woche ein Training zur Ausbildung zum Rettungsschwimmer an. Jeder kann dabei die DLRG-Retterabzeichen erwerben. Interessierte brauchen nur vorbeizukommen und sich bei einen unserer vier Ausbilder vor Ort melden“, sagt Naujoks.

Demnach braucht jede Badeaufsicht, die mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ins Wasser gehen will, mindestens das DLRG-Silberabzeichen und den Erste-Hilfe-Schein. „Das gilt auch für Lehrer, die im Rahmen des Sportunterrichts mit ihren Schülern ins Schwimmbad gehen“, so Naujoks.

woe