Distanzreiter in der Feldmark unterwegs

Visselhövede – Der RFV Visselhövede richtet am Samstag einen Distanzritt aus. Teilnehmer aus ganz Deutschland machen sich dabei mit ihrem Pferd auf, um Strecken zwischen 30 und 88 Kilometern zu bewältigen. Zurzeit schließen die beiden Spartenleiter Maike Steinkamp und Karin von Deylen einer Ankündigung zufolge die Vorbereitungen ab. Demnach haben sie auch Schnitzeljagdpfeile zur Markierung der Reitstrecken in der Feldmark aufgehangen. Am Wettkampftag werden dann auf Wegen rund um Visselhövede bis nach Klein Heins oder Behningen viele Reiter unterwegs sein. 60 Startplätze hat der Verein vergeben.

Beim Distanzreiten geht es für die Reiter und Fahrer je nach Streckenlänge darum, eine vorgegebene Reitzeit nicht zu überschreiten oder möglichst schnell im Ziel zu sein. In jedem Fall aber müssen sie an den teils angekündigten, teils unangekündigten Kontrollpunkten ein fittes Pferd mit niedrigen Pulswerten vorstellen. Für alle Pferde stehen auch vor, während und nach dem Ritt tierärztliche Gesundheitskontrollen auf dem Plan. Zuschauer werden am Samstag erfahrungsgemäß zwischen 6 und 17 Uhr am Vereinsheim des Reitvereins Pferde aller Rassen und Größen, sowie Reiter aller Altersklassen zu sehen bekommen, heißt es. faw