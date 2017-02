Dilemma der „Spar-Piraten“

Hastedt - Von Tobias Woelki. März ist Theaterzeit in der Region, und so probt die Theatergruppe Hemsbünde derzeit intensiv ihr neues Lustspiel „Klaut wi doch glieks de ganze Bank“, eine Komödie von Jonas Jetten. Premiere ist am 11. März im Dörfergemeinschaftshaus ab 20 Uhr.

Zur Geschichte: Drei befreundete Paare machen Urlaub auf einem Campingplatz. Die Frauen möchten es sich gut gehen lassen und sich etwas gönnen. Die Männer haben das Sparen zu ihrem Hobby gemacht und den Verein „Die Spar-Piraten“ gegründet. Außerdem haben sie all ihr Erspartes in Aktien angelegt.

Das verschweigen sie ihren Frauen allerdings, weil sie sie mit ihrem erhofften Gewinn überraschen wollen. Durch einen Börsen-Crash verlieren sie aber unerwartet ihr ganzes Geld. Reumütig beichten sie es den Frauen. Diese sind sehr verärgert und verlassen ihre Männer mit den Worten „Wir kommen erst zurück, wenn das Geld da ist“. Nun ist guter Rat teuer. Da bringt ihnen ein Zeitungsbericht die rettende Idee. Doch nun nimmt das Chaos seinen Lauf.

Das neue Bühnenbild gestalteten Lothar Irmscher, Uwe Wulf und Jürgen Precht. Das Vorsagen übernimmt Annette Bürger, die im vergangenen Jahr die Spielleitung abgab. Seitdem kümmert sich das gesamte Theaterensemble um die Inszenierung. Zur Premiere im Dörfergemeinschaftshaus hebt sich der Bühnenvorgang erstmalig am Samstag, 11. März, um 20 Uhr. Danach folgen weitere Aufführungen am Freitag, 17. März, 20 Uhr, am Samstag, 18. März, 15 Uhr, und am Sonntag, 19. März. 15 Uhr. Auch in diesem Jahr bietet die Laienspielgruppe eine Karten- und Platzreservierung an. Bestellungen sind werktags zwischen 18 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 0174 / 8564569 möglich. Die Tickets müssen 30 Minuten vor Beginn an der Kasse abgeholt werden.